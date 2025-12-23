60 años aislados: los vecinos de Portodemouros exigen que se construya el puente prometido por Franco

El contexto En los años 60, Franco inauguraba embalses por toda España. Traían electricidad, pero inundaban pueblos enteros. O, como en Portodemouros, aislaban aldeas de cinco ayuntamientos de Pontevedra y A Coruña. Desde entonces, los vecinos han estado aislados.

En los años 60, Franco inauguraba embalses por toda España. Traían electricidad, pero inundaban pueblos enteros. O, como en Portodemouros, aislaban aldeas de cinco ayuntamientos de Pontevedra y A Coruña. El alcalde de Santiso, Manuel Adán, cuenta que, "en 10 kilómetros del embalse solo tenemos un puente cuando antes del embalse teníamos cinco o seis".

Las autoridades franquistas les prometieron un puente más en este punto. Nunca se construyó. Les pusieron una pequeña embarcación que en 1977 se fue a pique y murieron cinco jóvenes. Los vecinos estallaron e incluso hubo cargas policiales.

Manifestación tras el suceso de 1977

Más tarde, consiguieron un ferry más grande. Tal y como explica el presidente de la Asociación de afectados del embalse de Portodemouros, Xosé Luis Carril, "se estableció un horario, 365 días al año 24 horas". Pero la barcaza se estropea cada dos por tres y ahora está en reparación.

Los 400 metros que separan las dos orillas se convierten en 30 km de rodeo. "Gastas en tiempo y gasolina", se queja una vecina afectada. Cuentan los vecinos, además, que la barcaza va a tardar 20 días en repararse.

Los vecinos exigen que el puente proyectado en la dictadura se construya. "Con el dinero que se han gastado en barcaza ya se habrían construido cinco puentes", apunta un vecino. Solo piden un puente, el prometido por Franco.