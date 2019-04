LOS SEGUIDORES DEL PP Y CIUDADANOS, LOS QUE MÁS EN CONTRA ESTÁN

El retraso del Congreso que va a elegir al secretario general del PSOE no gusta a la mayoría de españoles. Según el Barómetro de laSexta más de la mitad de los encuestados están en contra ya que sólo uno de cada tres se muestra favorable, concretamente un 31,8% mientras el 15,9% no sabe o no contesta. Mientras la mayoría de votantes socialistas lo apoyan, los votantes de PP y Ciudadanos son lo que más en contra se muestran y los de Podemos están divididos a partes iguales.