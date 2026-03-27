"10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas": Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso Imelsa

El contexto En enero de 2016, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fue detenido por uno de los muchos casos de corrupción política que estallaron entre el PP de Valencia. En esta ocasión, por el cobro de mordidas dentro del caso Imelsa.

Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, condenado a cinco años de prisión por el caso Imelsa, ha reaparecido en redes sociales. Rus, implicado en el cobro de mordidas junto a Marcos Benavent, conocido como 'yonki del dinero', fue grabado contando billetes en un coche, lo que resultó clave para su condena. A pesar de su paso por prisión, Rus parece no haberse arrepentido. En un reciente vídeo promocional para 'Comarcal TV', parodia el audio que lo incriminó, contando cifras y prometiendo premios, mostrando una actitud despreocupada y humorística sobre su pasado.

Alfonso Rus, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y que acabó condenado por su implicación en el caso Imelsa a cinco años de prisión, ha reaparecido en redes sociales. Le ha parecido una buena idea, o al menos graciosa, repetir una de las frases claves en la investigación de este caso, en el que se le escuchaba contando billetes de mordidas junto al 'yonki del dinero'.

En enero de 2016, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fue detenido por uno de los muchos casos de corrupción política que estallaron entre el PP de Valencia. En esta ocasión, por el cobro de mordidas dentro del caso Imelsa.

Al que también fuera líder del Partido Popular en la provincia de Valencia y alcalde de Xàtiva se le grabó hablando, dentro de un coche, con el conocido como 'yonki del dinero': Marcos Benavent. Ambos se sentaron tranquilos a contar billetes, a repasar las mordidas conseguidas a cambio de adjudicaciones de contratos.

Porque Marcos Benavent, además de ser exconcejal del PP de Xátiva, era el gerente de la empresa pública Imelsa, la favorecida con los contratos del PP de Valencia y que dio nombre a este caso de corrupción.

"Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de 'pelas'". Esta fue una de las escuchas claves para su condena. Porque Alfonso Rus, presidente de la Diputación valenciana de 2007 a 2015, fue condenado a cinco años de cárcel.

"10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas": Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso Imelsa

Sin embargo, parece que haber pasado por prisión no le ha hecho reflexionar. Mucho menos arrepentirse por ser uno de los protagonistas de los escándalos del PP valenciano.

Es más, este viernes hemos podido ver que, más bien, a Rus le hace mucha gracia su pasado. Al menos así lo muestra en el vídeo que ha grabado para promocionar la 'Comarcal TV' en redes sociales. "Vamos a ver si hacemos reproducciones en la televisión comarcal. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000... Cuanto más haga, mayor será el premio", dice parodiando el audio que le condenó. "Un televisor seguro o una lavadora. Así que, reproducciones y reproducciones. ¡Y si llega a 12.000!", añade entre risas.

Rus ha concedido una entrevista a esta televisión comarcal y, de paso, ha mostrado sus dotes de actor para hacer una especie de 'spot'

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