Ahora

PP de Valencia

"10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas": Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso Imelsa

El contexto En enero de 2016, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fue detenido por uno de los muchos casos de corrupción política que estallaron entre el PP de Valencia. En esta ocasión, por el cobro de mordidas dentro del caso Imelsa.

"10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas": Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso Imelsa

Alfonso Rus, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y que acabó condenado por su implicación en el caso Imelsa a cinco años de prisión, ha reaparecido en redes sociales. Le ha parecido una buena idea, o al menos graciosa, repetir una de las frases claves en la investigación de este caso, en el que se le escuchaba contando billetes de mordidas junto al 'yonki del dinero'.

En enero de 2016, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fue detenido por uno de los muchos casos de corrupción política que estallaron entre el PP de Valencia. En esta ocasión, por el cobro de mordidas dentro del caso Imelsa.

Al que también fuera líder del Partido Popular en la provincia de Valencia y alcalde de Xàtiva se le grabó hablando, dentro de un coche, con el conocido como 'yonki del dinero': Marcos Benavent. Ambos se sentaron tranquilos a contar billetes, a repasar las mordidas conseguidas a cambio de adjudicaciones de contratos.

Porque Marcos Benavent, además de ser exconcejal del PP de Xátiva, era el gerente de la empresa pública Imelsa, la favorecida con los contratos del PP de Valencia y que dio nombre a este caso de corrupción.

"Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de 'pelas'". Esta fue una de las escuchas claves para su condena. Porque Alfonso Rus, presidente de la Diputación valenciana de 2007 a 2015, fue condenado a cinco años de cárcel.

&quot;10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas&quot;: Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso Imelsa"10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de pelas": Alfonso Rus reaparece para intentar hacer humor y recordar su implicación en el caso ImelsaComarcal TV

Sin embargo, parece que haber pasado por prisión no le ha hecho reflexionar. Mucho menos arrepentirse por ser uno de los protagonistas de los escándalos del PP valenciano.

Es más, este viernes hemos podido ver que, más bien, a Rus le hace mucha gracia su pasado. Al menos así lo muestra en el vídeo que ha grabado para promocionar la 'Comarcal TV' en redes sociales. "Vamos a ver si hacemos reproducciones en la televisión comarcal. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000... Cuanto más haga, mayor será el premio", dice parodiando el audio que le condenó. "Un televisor seguro o una lavadora. Así que, reproducciones y reproducciones. ¡Y si llega a 12.000!", añade entre risas.

Rus ha concedido una entrevista a esta televisión comarcal y, de paso, ha mostrado sus dotes de actor para hacer una especie de 'spot'

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán
  2. La inflación aún podría ser mayor: la rebaja fiscal a los carburantes y la generación de renovables frenan la mayor subida en cuatro años
  3. La historia de Maite, una 'okupa involuntaria' en riesgo de desahucio tras el suicidio de su novio: "Primero perdí a Jon, ahora pierdo nuestra casa"
  4. El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo
  5. El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."
  6. El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras uno de los mayores casos de corrupción de España