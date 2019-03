“Las cuchillas en la valla de Melilla son contrarias a derecho”

Las cuchillas que se están instalando en la valla de Melilla son una medida impuesta por el ministerio del Interior, pero según los expertos es ilegal. “Estas medidas son absolutamente desproporcionadas, carentes de sentido humanitario, crueles e indignas contra el ser humano y, por tanto, contrarias a derecho”, denuncia Lorenzo Guijarro, abogado.

La Fiscalia ha abierto una investigación

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha arremetido contra la colocación de cuchillas en la frontera hispano-marroquí de Melilla al considerar que no es un procedimiento ajustado a derecho ni "de estricta humanidad".

"He dado las instrucciones correspondientes para que, si ello se produjera, abriéramos la investigación correspondiente porque entiendo que no es un proceder ajustado a derecho ni tampoco en términos de estricta humanidad", ha afirmado Torres-Dulce durante una comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso.

De esta forma ha contestado el fiscal general al diputado de ERC, Joan Tardà, que ha criticado que durante su larga comparecencia para hablar de la Memoria anual de la Fiscalía no se hubiera referido a la "vergüenza" de la colocación de cuchillas en la verja de Melilla.

La oposición, en bloque, pide su retirada

Toda la oposición parlamentaria ha pedido al Gobierno que retire las "terribles" cuchillas instaladas en la valla de Melilla, en una iniciativa a la que no se ha sumado el PP, que ha defendido que la concertina no solo está presente en la frontera "sino también en centros públicos y privados".



En el debate de una moción consecuencia de interpelación presentada por los socialistas sobre la política de inmigración del Gobierno, los grupos de oposición han acordado una enmienda conjunta al texto para pedir al Ejecutivo la retirada de las cuchillas, que han tachado de "ineficaz, vergonzosa y terrible" contra los inmigrantes que tratan de llegar a España.



En sus intervenciones, los portavoces de la oposición han valorado positivamente la investigación que iniciará la Fiscalía sobre este asunto, después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, arremetiese ayer contra la colocación de las cuchillas en Melilla al considerar que no es un procedimiento ajustado a derecho ni "de estricta humanidad".

Pese a todo, la diputada del grupo popular María del Carmen Navarro ha defendido la instalación de la concertina y ha rechazado las críticas de los socialistas al recordarles que su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó en la anterior legislatura de "medida disuasoria y legal" las cuchillas que ahora intentar eliminar.