El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a la población serenidad y que bajen sus ánimos por los últimos logros del Ejército del país en el frente, asegurando que con cada paso atrás que da Rusia, pierden la vida soldados ucranianos.

"Hoy en día hay mucha alegría y está claro por qué. Pero nuestras emociones deben ser restringidas siempre durante la guerra", ha instado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población ucraniana.

Un mensaje que llega justo después de que Rusia anunciase su retirada de la capital de Jersón, la única capital regional bajo su control en todo el país, y su repliegue en el norte de la provincia y con el que insta a los soldados y a la población a mantener las emociones contenidas.

Así, el presidente ucraniano ha recordado que el Ejército ruso "no da regalos" y que cada pedazo de tierra "liberado" le cuesta la vida a la gente. "El enemigo no nos da regalos, no hace 'gestos de buena voluntad'. Elegimos todo esto. Y cuando estés peleando, debes entender que a cada paso siempre está resistencia del enemigo, siempre es la pérdida de la vida de nuestros héroes", ha aseverado Zelenski.

Continúan los cortes eléctricos en Kiev y otras 15 regiones

La capital de Ucrania, Kiev, y otras 15 regiones del país mantienen restricciones eléctricas a causa de los daños causados en los últimos días por los rusos en las infraestructuras ucranianas.

Según ha anunciado el presidente ucraniano, las restricciones son "de estabilización" del suministro eléctrico y no se deben a "paradas de emergencia". En su habitual discurso nocturno, Zelenski ha reclamado que los cortes de electricidad se ajusten a los horarios previstos y publicados.