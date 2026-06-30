Yhosvani Hernández, venezolano, denuncia que los rescates paran de noche por falta de luz: "Esto no es una jornada laboral, cada hora cuenta"

Yhosvani Hernández sigue sin noticias de buena parte de su familia desde el terremoto de Venezuela. Denuncia que "no hay maquinaria suficiente" para mover escombros y que, por la noche, hay que parar porque el Gobierno venezolano no proporciona luces.

Más Vale Tarde conecta con Yhosvani Hernández, un venezolano que en estos momentos desconoce el paradero de su padre, sus dos hermanos, la esposa de su padres y sus dos abuelos desde que ocurrió el doble seísmo en Venezuela.

Yhosvani señala que estaban todos juntos en el mismo apartamento cuando les sorprendió el terremoto y que desde entonces no ha tenido noticias de ellos: "Hoy es el sexto día y no tenemos ninguna información", afirma este hombre, que explica que lo poco que sabe es que "casi no se está trabajando".

"No hay maquinaria suficiente para levantar los escombros pesados", apunta Yhosvani, que mantiene la esperanza de que su familia pueda seguir con vida: "Ellos vivían en el piso dos, lo cual es lógico pensar que puedan estar hacia el fondo, hacia abajo". Sin embargo, recalca que necesitan maquinaria pesada "porque las personas no pueden remover eso".

Él no ha podido viajar a Venezuela, pero lo que le cuentan los familiares que están en La Guaira es que "son las propias personas, los propios familiares, los que están buscando entre los escombros, tratando de buscar ayuda". También han pasado equipos de rescate internacionales, pero "hacen como un chequeo súper rápido si hay supervivientes y si no reciben ninguna respuesta, se mueven hacia el próximo edificio".

Aunque comprende que "hay mucho desastre" y que "no hay suficientes recursos", Yhosvani cree que "deberían dedicarle más tiempo a cada lugar". También reclama movilización al Gobierno de Venezuela, porque "no podemos depender solo de la ayuda internacional".

En estos momentos, en Venezuela hay 16.000 personas que se han quedado sin hogar. Yhosvani señala que le ha llegado información a través de las redes de personas que duermen en las calles, "esperando un milagro", lo que para él "es muy triste".

Lo que también le ha llegado es que "las obras y los equipos de rescate paran a partir de la noche porque no hay luces, porque el Gobierno no provee luces por batería". "Esto no es una jornada laboral de ocho a seis. Se necesita trabajar cada hora, cada minuto, porque cada hora cuenta", afirma.

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