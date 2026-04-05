La violencia extrema de Israel contra los palestinos en Cisjordania: "Me desnudaron y me ataron los genitales"

El contexto En el último mes, y coincidiendo con la guerra en Irán, los colonos israelíes han recrudecido sus ataques en la zona dejando 10 muertos y más de 200 heridos.

La situación en Oriente Medio sigue siendo tensa, con Israel intensificando sus ataques contra los palestinos y bombardeando Irán y Líbano. En Cisjordania, colonos israelíes han protagonizado más de 300 incidentes violentos en un mes, incluyendo un asalto a una comunidad palestina. Suhaif Abu Kbash, víctima de agresión, relata el abuso sufrido ante su familia. Estos actos buscan el desplazamiento de la población palestina, según Xavier Abu Eid, politólogo palestino. Además, Israel ha aprobado la pena de muerte para presos palestinos y continúa bombardeando Gaza, afectando incluso las celebraciones de la Semana Santa cristiana.

Israel sigue masacrando a los palestinos. Sigue persiguiéndoles allá donde estén mientras bombardea día sí y día también Irán. Mientras continúa con sus ofensivas en Líbano. En Cisjordania, unos 80 colonos israelíes han asaltado una comunidad de Palestina para robar el ganado y para emplear la violencia contra quienes allí se encontraban.

Así lo cuenta Suhaif Abu Kbash, palestino al que los israelíes agredieron sexualmente delante de su familia: "Me esposaron, me desnudaron y me ataron los genitales. Luego, me arrastraron 100 metros y me rociaron con agua y tierra".

Es uno de los más de 300 incidentes violentos que han cometido los colonos israelíes en apenas un mes. En uno en el que, coincidiendo con la guerra en Irán, los israelíes han recrudecido sus ataques contra los palestinos en Cisjordania, donde han dejado 10 muertos y más de 200 heridos.

"El objetivo es el desplazamiento de la población palestina o la limpieza étnica, además de la anexión del territorio ocupado", cuenta Xavier Abu Eid, politólogo y exmiembro del equipo negociador palestino. "Hablamos de cientos de milicias de colonos armados por Israel", añade.

Gozan, además, de total impunidad y de protección a pesar del extenso catálogo de delitos que cometen día tras día. "Mucha gente ha dejado de ir a sus tierras por miedo. Mi familia es de Belén, yo vivo en Ramallah, y no voy tanto ya no por los puestos de control de Israel sino por los ataques de los colonos", cuenta Xavier.

Cristiano palestino, afirma que los israelíes no han respetado siquiera la celebración de la Semana Santa: "Hay una estrategia que ataca no solo a los palestinos en general sino también a los cristianos en particular".

"Esta guerra que por elección ha tomado Israel no nos ha permitido ni celebrar la Semana Santa de forma normal", insiste el politólogo.

Israel, mientras, ha aprobado la pena de muerte por ahorcamiento para presos palestinos y sigue bombardeando y matando en Gaza a pesar del alto el fuego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.