Suecia entero está contra Tesla. Los trabajadores de la multinacional en Suecia se pusieron en huelga. Es un conflicto que lleva cociéndose a fuego lento 5 años, hasta que los trabajadores anunciaron el parón. La empresa de Elon Musk intentó saltárselo. Lo que no esperaba es que el resto de trabajadores de otros sectores, hasta los carteros, se solidarizaran con ellos e hicieran boicot a la compañía.

Ahora los estibadores boicotean los puertos, los operarios no limpian los concesionarios, los electricistas no arreglan los puntos de carga y los carteros no entregan matrículas. Algo que ha hecho alucinar al propio Musk. "Han llamado a otros sectores a que se unan a la huelga y lo estamos viendo por las calles", señala una joven española desde allí.

La razón del conflicto es que Tesla se niega a firmar un convenio colectivo, algo esencial en Suecia porque no existen grandes leyes laborales. Es el convenio el que marca derechos. Por eso es un conflicto de país. "Mucho más que Suecia", defiende opinador de un importante periódico. "La lucha de siempre de trabajo y capital está más caliente que nunca", añade.

Elon Musk ha denunciado al propio gobierno sueco, y ha conseguido poder recoger, al menos, esas matrículas de coche. Pero los trabajadores de momento no tiran la toalla