"No lo vamos a tolerar": Trump amenaza con tomar el control de Washington si la 'Mamdani de D.C.' llega a la alcaldía

¿Qué está pasando? La progresista Janeese Lewis George tiene ventaja en las encuestas con una campaña que recuerda y mucho a la que realizó el ya alcalde de Nueva York.

Donald Trump está preocupado por la posible victoria de Janeese Lewis George en las primarias demócratas de Washington, temiendo que su éxito pueda emular el ascenso de Zohran Mamdani en Nueva York. Desde la Casa Blanca, Trump ha advertido sobre la opción de recuperar el control federal de la capital si Lewis George gana, afirmando que no tolerará la pérdida de negocios. Ya ha puesto bajo control federal a la Policía Metropolitana y activado a la Guardia Nacional, citando una cláusula de la Ley de Autonomía de Washington. Sin embargo, las autoridades locales y ciudadanos han criticado estas medidas, señalando una reducción del 26% en los delitos. Mientras tanto, Lewis George, conocida como la 'Mamdani de D.C.', lidera las encuestas y se compromete a hacer la ciudad más asequible y desafiar a Trump, en contraste con la impopularidad de la actual alcaldesa Muriel Bowser.

Donald Trump está preocupado. Preocupado por lo que pueda pasar en Washington. Por si, así funciona la democracia, la candidata demócrata y progresista Janeese Lewis George gana las primarias. Por si se termina haciendo con la alcaldía, después de una campaña que recuerda y mucho a la que realizó Zohran Mamdani y que le llevó directo a ser alcalde de Nueva York.

Tan preocupado está que ya ha avisado. Que ya ha advertido y alertado sobre la opción que baraja en caso de que Lewis George gane. En caso de que pase algo que, dice, no le gustaría que pasara.

"No me gustaría que ganara. Quizá recuperemos Washington y lo administremos todo a nivel federal", ha afirmado el presidente desde la Casa Blanca.

Ahora, Trump ha sido claro con lo que respecta a Lewis George: "No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios".

Y es que ya puso bajo control federal a la Policía Metropolitana y activo a la Guardia Nacional como parte de una campaña contra ese presunto "crimen rampante" en la capital.

El presidente citó una cláusula de la Ley de Autonomía de Washington que rige su autogobierno desde 1973. En ella, se otorga a los mandatarios la opción de asumir el control de emergencias de la Policía capitalina bajo algunas circunstancias.

No levantó demasiado entusiasmo tal medida entre los habitantes de Columbia y tampoco a las autoridades locales. Después de demandar a la Administración Trump, advirtieron además que los delitos habían bajado un 26% en los primeros seis meses de 2025 con respecto al anterior periodo.

"Washington ahora es un lugar seguro", dijo Trump insistiendo en el éxito de su trabajo para "embellecer" la ciudad. Ciudad en la que ha ordenado revitalizar parques, fuentes y monumentos para la celebración el próximo 4 de julio de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Janeese Lewis George, conocida como la 'Mamdani de D.C.', tiene ventaja con respecto a Kenyan R. McDuffie, su principal rival en las primarias demócratas, tal y como cuentan en una encuesta de 'The Washington Post'.

En ese sentido, los encuestados creen que ella gestionará mejor cuestiones como la asequibilidad y las escuelas públicas.

La decisión de Muriel Bowser, actual alcaldesa demócrata de la ciudad, de acercarse a Trump en su intento de control policial y de desplegar militares la ha hecho muy impopular.

Mientras, la popularidad de Lewis George no para de crecer: "Mis principales prioridades son hacer que D.C. sea más asequible, plantar cara a Trump y lograr que el Gobierno funcione mejor para todos nosotros".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido