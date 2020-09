Insultan y escupen al ministro de Sanidad alemán, el cristianodemócrata Jens Spahn. Ocurrió el pasado sábado tras un acto electoral en Bergisch Gladbach, en el oeste de Alemania. Los hechos fueron grabados en vídeo y se puede ver al político acercándose a un grupo de manifestantes contrarios a las restricciones impuestas por el coronavirus que le está silbando y gritando.

El Gobierno y la Unión Demócrata Cristiana (CDU) han condenado los hechos. "Debatir sí es democracia y no gritar e insultar", ha apuntado Spahn a través de Twitter. Una portavoz del Ministerio ha explicado que Spahn intentó dialogar con los manifestantes, pero no fue posible. La portavoz ha explicado que el ministro fue insultado y que incluso recibió un escupitajo. No obstante, la Policía ha informado de que "actualmente no hay pruebas de que se haya escupido al señor Spahn".

El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, ha criticado la hostilidad hacia el ministro y ha apuntado que quienes solo insultan a los políticos e incluso les escupen no quieren ningún diálogo. Varios ministros criticaron el incidente que condenó enérgicamente la cúpula de la CDU.

La semana pasada, Spahn también fue hostigado durante un acto en Wuppertal, en la misma región. Según la Policía, dos personas bloquearon su coche y fueron denunciadas por coacción.