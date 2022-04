El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró este martes que cuando Rusia habla de la posibilidad de que se desate una Tercera Guerra Mundial, esta vez nuclear, es porque siente que está perdiendo la batalla en Ucrania. Kuleba ha respondido así a su colega ruso, Sergei Lavrov, quien este lunes alertó sobre el peligro de una guerra nuclear que, según dijo, "es grave, es real (y) no debe subestimarse". Lavrov declaró en una entrevista en el programa Big Game de Channel One, reproducida por varias agencias rusas, que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse".

"Rusia pierde la última esperanza de asustar al mundo para que no apoye a Ucrania. De ahí que se hable de un peligro 'real' de la Tercera Guerra Mundial", ha respondido Kuleba en su cuenta de Twitter. En su opinión, las palabras de Lavrov sólo significan que "Moscú siente la derrota en Ucrania. Por lo tanto, el mundo debe redoblar su apoyo a Ucrania para que prevalezcamos y salvaguardemos la seguridad europea y mundial". Las declaraciones de Lavrov y la respuesta de Kuleba se han producido poco antes de la anunciada visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Moscú, donde tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Guterres, que llega a Moscú procedente de Ankara, donde mantuvo un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lidera el principal esfuerzo de mediación para tratar de detener el conflicto, antes de ver a Putin se reunirá con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. El "objetivo común es poner fin a la guerra cuanto antes y crear las condiciones para terminar con el sufrimiento de los civiles", ha subrayado la ONU en un comunicado sobre las consultas del secretario general en la capital turca. La semana pasada Guterres solicitó reuniones por separado con Putin y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para debatir "pasos urgentes para establecimiento de la paz".

Rusia, de momento, se ha mostrado contraria a un alto el fuego. "No creemos que un alto el fuego sea una buena opción ahora mismo, porque la única ventaja que ofrecería es que las fuerzas ucranianas puedan reagruparse y montar más provocaciones", declaró este lunes el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy. La semana pasada, Guterres pidió una tregua de cuatro días coincidiendo con la Pascua ortodoxa con el fin de evacuar a civiles y llevar ayuda humanitaria a las localidades más afectadas por la guerra, pero no recibió respuesta por parte de Rusia. Desde Moscú, el secretario general de la ONU viajará a Kiev, donde mañana se reunirá con Zelenski.

El plan de Zelenski frente a Rusia

Un Zelenski que se ha mostrado convencido de que, para acelerar la victoria sobre los rusos, los ucranianos no deben pensar en cuándo terminará la guerra, sino cómo hacer que la estancia de los agresores en Ucrania sea aún más insoportable. En un mensaje de video emitido anoche y que recoge este martes el diario local Pravda, Zelenski reflexiona sobre la invasión militar rusa cuando se acaban de cumplir dos meses desde que se inició, el pasado 24 de febrero. "Es obvio que todos los días, y especialmente hoy, cuando ha comenzado el tercer mes de nuestra resistencia, todos en Ucrania están preocupados por la paz, por cuándo terminará todo esto y por cuándo y qué puede ser una victoria para Ucrania", ha subrayado.

"Hay, y al mismo tiempo no hay, una respuesta simple a esta pregunta", ha dicho el presidente ucraniano en otro momento de su discurso. Cuando "obtengamos una victoria, todos la sentirán. Cuando llegue la paz, todos la verán. Sin embargo, para que esto suceda, y suceda más rápido, debemos pensar no en cuándo y qué será, debemos pensar todos los días en cómo hacer que la estancia de los agresores en nuestra tierra sea aún más insoportable", ha reiterado el mandatario. Y ha destacado que Ucrania está lista para la paz, como lo estaba cuando la guerra se inició, en 2014, en la región prorrusa del Donbas, fronteriza con Rusia.

La guerra ha demostrado que la idea ucraniana es tan fuerte como la invasión"

"Pero para que Rusia busque la paz, todos los ucranianos deben seguir luchando. Deben defender la libertad. Porque cada día de lucha ahora suma años de vida pacífica después de esta guerra. Después de nuestra victoria", ha afirmado. En otro momento de su mensaje, Zelenski indicó que el ejército ucraniano había logrado ya liberar 931 asentamientos que habían estado ocupados por las tropas rusas. "Esta guerra se ha convertido verdaderamente en una guerra popular para Ucrania. Y ha demostrado que la idea ucraniana es igualmente fuerte, igualmente nacional en todo nuestro territorio, de este a oeste, de norte a sur", ha precisado. Hasta este momento, "931 asentamientos ya han sido liberados (de los invasores rusos). Muchas otras ciudades y comunidades están bajo el control temporal del ejército ruso. Pero no tengo ninguna duda de que es solo cuestión de tiempo antes de que liberemos nuestra tierra".

En este sentido, el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovich, ha afirmado este lunes que la guerra de guerrillas ha comenzado en Rusia ante los últimos incendios registrados en depósitos de combustible en el país, como en Briansk o en Belgorod. "Se desconoce lo que está sucediendo en Rusia. En Ussuriysk, la base militar está en llamas, las oficinas de alistamiento militar están en llamas, las universidades militares están en llamas, algunos almacenes, las casas de los gobernadores", ha enumerado Arestovich en una entrevista con un medio ucraniano, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Durante la jornada de este domingo, se registraron al menos dos incendios relacionados con infraestructuras para guardar petróleo en el distrito Fokinsky, en Bryansk, tal y como recogió la agencia de noticias rusa TASS citando al Ministerio de Emergencias ruso. Según recogió la agencia de noticias Interfax, se enviaron equipos de rescate al lugar del incendio, aunque no hubo víctimas. Tal y como informaron varios medios rusos, los residentes de Briansk alertaron de varias explosiones en la zona y, luego, de dos incendios en el área en esta ciudad rusa.

Rusia avanza en su ofensiva tras dos meses de invasión

Mientras tanto, el Ejército ruso prosigue su campaña de ataques y bombardeos sobre Ucrania, tras cumplirse dos meses de la invasión que inició el pasado 24 de febrero, y continúa con sus esfuerzos para controlar el Donbás, en el este del país y fronterizo con Rusia. El Donbás, integrado por las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, ambas autroproclamadas repúblicas independientes y reconocidas por Moscú, está sufriendo operaciones de asalto cada vez más intensas, según ha infprmado el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un parte de guerra que recoge la agencia local Ukrinform.

"El enemigo está llevando a cabo operaciones de asalto en la Zona Operacional del Este para derrotar a las Fuerzas Conjuntas de Ucrania y establecer el control total sobre las regiones de Donetsk y Lugansk y crear un corredor terrestre entre la región de Donbas y la (península de) Crimea, ocupada" desde 2014, ha señalado el Ejército. En las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod, cercanas a Ucrania, "el enemigo ha reforzado la protección de la frontera y los puestos de control rusos. Los invasores rusos han intensificado las medidas contra el sabotaje en las zonas fronterizas", ha asegurado el parte militar ucraniano.

Cerca de Járkov, la segunda ciudad ucraniana en el este del país, los rusos están "fortaleciendo su agrupación de tropas, continúan bloqueando parcialmente la ciudad y disparando contra las posiciones de los defensores ucranianos y las infraestructuras esenciales". Según el Ejército de Ucrania, "el enemigo dispara contra las posiciones de las tropas ucranianas utilizando morteros, artillería y lanzacohetes múltiples a lo largo de toda la línea de contacto".

Mientras, más al sur, en la asediada ciudad de Mariúpol, las tropas rusas bombardean y bloquean a las unidades ucranianas en el área de la planta siderúrgica de Azovstal, donde se protege un millar de civiles ucranianos y resisten unos 500 militares. Y en la región de Jersón, al sur del país y ocupada por los rusos, "los defensores ucranianos destruyeron un depósito de municiones y una gran cantidad de personal enemigo (más de 70 personas murieron). Se está investigando el número exacto de víctimas", ha apuntado el Estado Mayor General.

Según los ucranianos, los rusos también están tratando de efectuar tareas de reconocimiento sobre el territorio de la región de Odesa, a orillas del Mar Negro, donde han sufrido pérdidas que no cuantifican. En las últimas 24 horas, las tropas ucranianas rechazaron seis ataques enemigos en las regiones de Donetsk y Lugansk, destruyendo cuatro tanques, cinco sistemas de artillería, trece vehículos blindados, quince vehículos motorizados, dos camiones cisterna de combustible y un cañón antiaéreo.