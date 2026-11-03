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Accidente aéreo

Un turista muere y tres heridos tras chocar dos helicópteros cerca del Everest, en Nepal

Los detalles El accidente se produjo cuando ambas aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest. Las primeras pesquisas apuntan a un choque entre las palas de sus rotores.

Accidente NEPAL

Un turista indio ha muerto y un ciudadano neozelandés de origen indio ha resultado herido tras la colisión de dos helicópteros cuando intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según ha informado la Autoridad de Aviación Civil del país.

La víctima viajaba en uno de los aparatos, perteneciente a la compañía Fishtail Air, en el que también iba otro turista que resultó herido. Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas en el segundo helicóptero.

Tanto el herido como los pilotos, que sufrieron lesiones leves, fueron evacuados en un helicóptero de Prabhu Helicopter al Hospital Mediciti de Katmandú. El accidente se produjo sobre las 8:12 horas locales en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest, desde donde parten las expediciones hacia la cima de la montaña más alta del mundo.

Las primeras investigaciones apuntan a que las palas de los rotores de ambos helicópteros chocaron durante las maniobras de aproximación y aterrizaje.

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