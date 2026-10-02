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Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

Los detalles El presidente de EEUU ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

Imagen de Donald Trump con un vaso de agua. Imagen de Donald Trump con un vaso de agua.Agencia AP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tirado al suelo un vaso de agua durante un acto político en Texas para comparar el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según ha afirmado, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58% del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", ha indicado Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.

El mandatario ha añadido que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero ha sostenido que ese tipo de medidas "no funcionaron bien".

Trump ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

El presidente se encuentra en Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética.

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