Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

Imagen de Donald Trump con un vaso de agua.

Los detalles El presidente de EEUU ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

Durante un acto político en Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dramatizó el ahorro de combustible al tirar un vaso de agua al suelo, comparándolo con el potencial energético que representaría la incorporación de Venezuela a los recursos estadounidenses. Trump afirmó que con Venezuela, EE.UU. controlaría el 58% del combustible mundial, minimizando el impacto de pequeños ahorros. Además, cuestionó la eficacia de los sistemas informáticos para controlar el consumo de combustible. En su visita a Texas y Oklahoma, parte de su campaña para las elecciones legislativas, Trump respaldó a candidatos republicanos y defendió su política energética.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tirado al suelo un vaso de agua durante un acto político en Texas para comparar el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según ha afirmado, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58% del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", ha indicado Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.

El mandatario ha añadido que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero ha sostenido que ese tipo de medidas "no funcionaron bien".

Trump ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

El presidente se encuentra en Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética.

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