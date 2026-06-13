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El ego de Trump

Trump ya no tendrá su nombre en el Centro Kennedy de Washington D.C.: "Solo el Congreso puede cambiarlo"

El contexto Un juez ha ordenado que se quite el nombre del presidente de la fachada y que fue instalado hace unos seis meses en un acto que fue criticado y tachado de megalomanía.

Trabajos de instalación del nombre de Trump en la fachada del Centro Kennedy de Washington D.C.Trabajos de instalación del nombre de Trump en la fachada del Centro Kennedy de Washington D.C.Reuters

El ego de Donald Trump no tiene límites. El presidente de Estados Unidos ha llevado su amor propio y sus amenazas unos cuantos pasos más allá. Si hasta ahora el objeto de sus iras han sido otros países, también algunos periodistas, es el turno del mundo del arte.

Porque pese a que hace seis meses decidió plantar su nombre en la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., ahora un juez quiere que las letras desaparezcan del edificio después de muchas críticas por una instalación que fue tachada de megalomanía. Nada raro en el mundo Trump.

Así pues, el juez federal Christopher Cooper ordenó este viernes la retirada del nombre del presidente tanto de la fachada como de cualquier objeto de merchandising porque "el Congreso le dio nombre al Centro Kennedy y solo el Congreso puede cambiarlo" en una decisión que, como cabía esperar, desató la ira de Trump en su plataforma Truth Social.

"Lamentablemente, el juez Cooper y la izquierda radical prefieren que el lugar desaparezca antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos, tal como yo lo he hecho en muchos casos a lo largo de mi vida", escribió.

La junta del centro ha anunciado que apelará la decisión como favor al presidente pero, de momento, los trabajadores comenzaron esta madrugada la retirada de las letras, ante los ojos de curiosos y manifestantes que celebraron la decisión.

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