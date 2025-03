Trump y su teléfono escacharrado: Ucrania y Rusia no coinciden con la Casa Blanca en las versiones de sus negociaciones

Las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en las últimas semanas no han propiciado el entendimiento entre las partes. Estados Unidos malinterpretó la intención de hacerse con las centrales energéticas ucranianas, algo que Zelenski negó haber discutido con Trump. Jesús Núñez Villaverde, del IECAH, subraya la necesidad de un mediador honesto y equilibrado, recordando que el uso de facilitadores es común en conflictos donde las partes no dialogan directamente. Además, las versiones de Putin y Trump sobre la ayuda militar a Ucrania difieren.

Las conversaciones paralelas de las últimas semanas de Estados Unidos con Rusia y Ucrania no parece que estén favoreciendo al entendimiento entre las partes. Los estadounidenses interpretaron mal eso de hacerse con todas las centrales energéticas ucranias, algo que Zelenski dejó claro que "definitivamente no está en cuestión" y que "no se discutió con Trump".

Jesús Núñez Villaverde, del Instituto de Estudios sobre Conflictos (IECAH), considera que hace falta que el mediador sea "realmente honesto y equilibrado". "Esa fórmula en la cual los dos contendientes no se hablan directamente todavía y necesitan un facilitador ya se ha ensayado en muchos más casos", ha recordado en 'Al Rojo Vivo'.

Tampoco cuadran las versiones con Putin, que dijo haber exigido el cese de la ayuda militar a Ucrania durante la tregua, pero Trump negó haber hablado sobre ayudas: "Realmente, no hablamos nada sobre ayuda. Discutimos sobre mucha cosas, pero nunca sobre ayuda".

Tampoco se entendieron Washington y Kyiv hace dos semanas en Arabia Saudí. Supuestamente no se habló de los territorios ocupados, pero Waltz afirmó haber sacado incluso un mapa para dibujarlos.

"No voy a dar más garantías de seguridad más allá de decir que haremos que Europa se encargue, que para eso son los vecinos de al lado", trasladó Trump. Así se desentendió Trump del apoyo en Defensa al que se comprometía, según Ucrania, a cambio de las tierras raras.