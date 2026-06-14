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Trump, también contra sus propias embajadas: alrededor de 2.000 diplomáticos estadounidenses relevados desde su llegada

Los detalles De las 195 embajadas que tiene EEUU por el mundo, 115 no tienen un embajador. Algunas de ellas en países como Alemania, Arabia Saudí o Rusia.

Algunas de las embajadas vacías de EEUU
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Donald Trump ha ido a por muchos objetivos dentro y fuera de Estados Unidos. Y en esa lista de víctimas de este segundo mandato del republicano también están los diplomáticos estadounidenses por el mundo.

Desde su llegada, ha puesto en la calle a unos 2.000 diplomáticos. Eso sí, no los ha despedido directamente, sino que los ha obligado a jubilarse. Y la situación ha llegado a tal punto que de las 195 embajadas que EEUU tiene por todo el mundo, ahora mismo, 115 no tienen embajador como es el caso en Alemania, Rusia o Arabia Saudí.

La razón es que Trump quiere que todas las decisiones internacionales pasen por él. Por eso decide a quién poner al frente. Y, como era de esperar, son sus amigos, los que contribuyeron a su campaña electoral, los que ocupan el cargo.

Sin ir más lejos, el embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr, es uno de sus grandes mecenas. La lista la completan empresarios, magnates inmobiliarios, multimillonarios de la banca, inversores... que Trump coloca a su elección.

Y lo más llamativo: también ha enchufado a su yerno, Jared Kushner, y a su colega Steve Witkoff para liderar las negociaciones en Oriente Medio. Ambos, obviamente, sin experiencia diplomática.

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