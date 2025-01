Trump saca su lista de reproches contra Europa y Bruselas responde con una "nueva economía orientada a China o México"

Donald Trump ha vuelto a cargar contra Europa, criticando las políticas comerciales del continente. Trump ha lanzado una serie de reproches al bloque europeo, acusándolo de no apoyar suficientemente a la economía estadounidense.

"Europa no compra nuestros coches, no compra nuestros alimentos, básicamente no compran casi nada", ha afirmado Trump, quien no tardó en proponer su solución habitual: "más aranceles" para equilibrar la balanza comercial.

Europa se prepara

Estas declaraciones no tomaron por sorpresa a Bruselas. Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó planes para una "nueva economía europea", orientada a diversificar alianzas hacia China y México, en un intento por reducir la dependencia de Estados Unidos.

Sin embargo, las amenazas económicas de Trump no llegaron solas. Su aliado, el empresario Elon Musk, se ha sumado a la polémica al mostrar abiertamente su respaldo a las extremas derechas europeas.

El gesto con el que Musk celebró la investidura de Trump -con el brazo en alto simulando el saludo nazi- ha desatado críticas, entre ellas la del canciller alemán Olaf Scholz: "Cada uno puede expresarse libremente, incluso los multimillonarios, pero lo que no aceptamos es el apoyo a posiciones de extrema derecha".

Musk, fiel a su estilo provocador, no tardó en responder con un juego de palabras, llamando al canciller alemán 'OAF' (patán) y modificando su apellido a 'SCHITZ', que mezcla su nombre con la palabra 'mierda' en inglés.

De MAGA a MEGA: la expansión del trumpismo

Horas antes de su ataque a Scholz, Musk publicaba el nuevo eslogan de Trump a Europa: "De MAGA a MEGA: Hagamos Europa grande, otra vez".

Este lema ha sido bien recibido por figuras de la extrema derecha europea, como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, quien aplaudió públicamente la propuesta.

El eje franco-alemán responde

En respuesta a las tensiones, los líderes de Francia y Alemania han mantenido una reunión urgente. Emmanuel Macron destacó la importancia de la unidad europea en este nuevo contexto: "Tras la llegada de una nueva administración en los Estados Unidos, ahora es más necesario que nunca que los europeos y nuestros países se muestren unidos y fuertes en una Europa soberana", subrayó el presidente francés.

También han anunciado que analizarán las últimas amenazas económicas de Trump y las posibles medidas para contrarrestarlas.