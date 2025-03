Trump promete "billones de dólares" a una Groenlandia que en pocas horas dirime su relación con Dinamarca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado un interés persistente en anexionarse Groenlandia, prometiendo a sus habitantes "billones de dólares" y seguridad, aunque su oferta no en la isla ártica. Según un sondeo, el 85% de la población rechaza la anexión a Estados Unidos, además de optar por la independencia de Dinamarca. Múte B. Egede, presidente de Groenlandia, ha enfatizado que la isla no está en venta y que su futuro será decidido por sus habitantes, pidiendo respeto a Trump. Egede también aboga por diversificar la economía de Groenlandia, que depende en gran medida de Dinamarca, y no descarta un futuro tratado de libre asociación.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no cesa en su intento de hacerse con Groenlandia. A horas de que el país celebre unas elecciones parlamentarias en las que se dirime su relación con Dinamarca, el republicano ha prometido a los groenlandeses "billones de dólares". Algo que, sin embargo, no convence mucho en la isla del Ártico a pesar de la insistencia del norteamericano al que el presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, exige "respeto".

Aunque la anexión a EEUU no se vota en estos comicios, Trump se ha dirigido al pueblo groenlandés para animarles a desear unirse a él, puesto que "si así lo deciden", los norteamericanos les darán "la bienvenida como parte de la Mayor Nación nunca habida en el Mundo, los Estados Unidos de América!".

Si bien sus pretensiones expansionistas son obvias, en esta ocasión no las menciona optando por la seducción con otros argumentos que ha expuesto en una publicación en su plataforma Truth Social. "Les vamos a seguir proporcionando seguridad, como hemos hecho desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos dispuestos a invertir billones de dólares para crear empleos y hacerlos ricos", ha escrito el mandatario.

Argumentos que por el momento no calan en la sociedad groenlandesa. Según un sondeo publicado hace mes y medio por el diario danés 'Berlingske' y el groenlandés 'Sermitsiaq', el 85% de la población de Groenlandia rechaza ser parte de EEUU, mientras que solo el 6% se muestra a favor de esa eventual anexión. Y es que los sondeos también reflejan que la mayoría de los groenlandeses prefiere la independencia. Eso sí, no a cualquier precio ni tampoco si supone una pérdida del nivel de vida de un territorio del que el 40% de los ingresos los aporta Dinamarca.

Un pensamiento que esta misma semana ha reiterado el presidente autonómico de la isla ártica. "Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden comprarnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia", subrayó el socialista Múte B. Egede.

Aunque prestándose de un tono más comedido respecto al republicano, Egede ha pedido a Trump que trate con "respeto" a los groenlandeses, puesto que desde que asumió el cargo no lo ha hecho. En una entrevista difundida este lunes por la televisión pública danesa DR, el dirigente ha admitido que "las cosas que suceden en el mundo ahora mismo" le "preocupan mucho", pues "hay un orden mundial que se tambalea en muchos frentes (...) y un presidente en EEUU muy impredecible" que hace "que la gente se sienta insegura".

Egede ha recordado que la enorme isla ártica, cubierta en un 80% por hielos perpetuos que esconde una gran riqueza mineral (incluidos minerales raros), no está "en venta" y que solo sus habitantes pueden decidir su futuro. "Pienso que son unas elecciones determinantes las que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer justo después de las elecciones es dejar aún mas claro que Groenlandia le pertenece a los groenlandeses. Eso es lo que tenemos que comunicarle a los estadounidenses", afirmó.

Ni EEUU ni Dinamarca

Asimismo, el dirigente, del partido socialista IA, defendió la formación de un gobierno "robusto" y evitó poner una fecha concreta para una posible independencia de Dinamarca. Eso sí, habló de construirla "día a día". "Los partidos estamos obligados a estar juntos y hacer un gobierno robusto, por la visión común que tenemos, donde quizás difiramos en la rapidez. Necesitamos sentarnos juntos y hacer un plan que haga que el sentimiento que la gente y los partidos tienen pueda hacerse de manera ordenada y que la población se sienta segura", dijo.

A presar de su riqueza en minerales que la hacen realmente atractiva para Trump, la isla ártica tiene una gran dependencia económica de Dinamarca, que aporta un 40% de los ingresos totales, y de la pesca, que supone el 90% de sus exportaciones. Es por ello que Egede defienda la importancia de "diversificar" la economía, desarrollando más el turismo, el negocio de las materias primas y el "potencial" en energía hidráulica y verde.

Además, no dudó en reiterar sus críticas a Dinamarca sosteniendo que la denominada Mancomunidad del Reino, en la que también están incluidas las Islas Feroe, no es tal, sino que su país está "bajo" el dominio de Copenhague. Incluso, incide en que este extremo la Constitución danesa lo deja "claro". No obstante, Egede no descartó que una Groenlandia independiente pueda firmar un tratado de libre asociación con Dinamarca en el futuro, o con otros países occidentales: "No quiero excluir ninguna posibilidad, pero sería dentro de la alianza occidental", subrayó.