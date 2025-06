Trump pone a Jamenei en el punto de mira y contempla una acción militar contra Irán si fracasa la negociación

La jornada de este martes, la cuarta desde que comenzase el conflicto que enfrenta ahora a Israel con Irán, ha comenzado con un Benjamin Netanyahu amenazando con nuevos bombardeos sobre Irán. Es más, su ministro de Defensa aseguraba públicamente que volverían a golpear este mismo día "objetivos muy importantes en la república islámica". Dicho y hecho, porque esos "ataques inminentes" se han convertido, en cuanto ha caído la noche, en decenas de aviones israelíes bombardeando el corazón del país persa.

Irán, a su vez, ha apostado por elevar el órdago, lanzado una advertencia a Israel. Aseguran que los ataques de los últimos días "solo han sido una advertencia disuasoria". Pronto, llevarán a cabo "operaciones punitivas".

Y es que, según iban pasando las horas a lo largo de este martes, el conflicto se iba complicando e intensificando. En la tarde, Israel ya denunciaba que había interceptado al menos ocho misiles lanzados por Irán. Han saltado todas las alarmas, pero han sido destruidos por la defensa antiaérea. Todo, mientras Netanyahu sigue sin darse por aludido y habla abiertamente de acabar con Jamenei.

Objetivo: matar a Jamenei

Donald Trump, el tercero en este desencuentro, ha ido más allá. Ha llegado a decir que "por ahora" no quiere matarlo, aunque sabe exactamente dónde se esconde. Tras lanzar esta amenaza velada, ha exigido la “rendición incondicional” del régimen de Irán. "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando", ha escrito en su red social, Truth Social.

Mensaje de Donald Trump.

Como ya hemos adelantado, Netanyahu tampoco esconde que quiere hacer caer a Jamenei y ha declarado que "es el momento de un cambio de régimen. La libertad está más cerca". Incluso, al ser preguntado por las verdaderas intenciones de Israel en Irán, Netanyahu responde. "Entonces, ¿vas a atacar al líder supremo?", le han preguntado y esta ha sido su respuesta: "Mira, estamos haciendo lo que tenemos que hacer". Y añade: "Acabar con el ayatolá Jamenei sería la solución a todos sus problemas". Su ministro de defensa, eleva el tono y le amenaza directamente con acabar asesinado como Sadam Huseín.

Ataques nocturnos y más amenazas

Poco después de que Trump publicase su rocambolesco mensaje, los cielos de Irán e Israel volvían a llenarse de proyectiles. Decenas de aviones israelíes han bombardeado "bases de lanzamiento de misiles", en lo que Israel ya ha definido como un ataque "a gran escala en el corazón de Irán". Solo unas horas antes, pedían a los residentes que evacuasen; mientras ya se habla de que Netanyahu tiene en mente más de 10 objetivos nucleares que "están a punto de ser destruidos". "Ya no hay refugio en Oriente Medio. Esto no es un eslogan, es la realidad", han sentenciado desde el Ejército de Israel.

Por su parte, desde las fuerzas armadas de Irán ya han adelantado que los ataques llevados a cabo en los últimos días "solo han sido una advertencia disuasoria" y que "pronto se llevarán a cabo operaciones punitivas". Por lo que han advertido a los civiles de Tel Aviv y Haifa.

Trump, reunido de urgencia: ¿Entrar en el conflicto entre Israel e Irán?

Se podría decir que la jornada ha acabado con una imagen preocupante, la del presidente estadounidense, Donald Trump, reunido con su Consejo de Seguridad. Estaría considerando la opción de que EEUU entre de forma directa en el conflicto entre Israel e Irán. Nada más abandonar la cumbre del G7, se ha reunido de "forma extraordinaria" con sus asesores.

Además, hay que recordar que este cruce de ataques se inició el pasado viernes, por parte de Israel. Solo unos días antes de que se pudiera celebrar una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, Estaba previsto que esta conversación se mantuviera el pasado domingo.