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La ultraderecha, al ataque

Trump y Milei aprovechan la crisis de Ceuta para cargar contra el Gobierno: "España será un país arruinado. Es muy triste"

Los detalles El presidente de EEUU vuelve a criticar a España por su gasto en la OTAN, mientras que el argentino achaca la crisis a la gestión socialista.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Donald Trump y Javier Milei en la Casa BlancaAgencia AP
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La ultraderecha está aprovechando la crisis migratoria en Ceuta para cargar contra el Gobierno. Concretamente, Donald Trump ha calificado a España como un "país arruinado", mientras que el presidente argentino, Javier Milei, ha acusado al Ejecutivo de "degradar sistemáticamente la identidad española".

Cada mandatario ha opinado sobre la situación que vive la ciudad autónoma en momentos diferentes. Por un lado, el presidente de Estados Unidos ha declarado en una entrevista con el canal británico 'GB News' que el cruce masivo a Ceuta "es triste de ver" y ha vuelto a criticar a España por su aportación a la OTAN.

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado Trump.

"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha sostenido, tras señalar que Reino Unido tiene "sus propios problemas" pero "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", ha zanjado el republicano.

"Degradar la identidad española"

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado contra Pedro Sánchez y el PSOE que, según él, "están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro".

Durante su intervención en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, celebrado en Santiago de Chile, Milei ha acusado a Moncloa de "facilitar la inmigración descontrolada (...) allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazando" a los españoles.

El argentino ha ido más allá, asegurando que desde el Gobierno se enseña a los españoles "a odiarse y a tener vergüenza" de sí mismos.

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