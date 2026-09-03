Milei saca la motosierra contra los trabajadores y fija un salario mínimo de 219 euros: es incluso menos que la propuesta empresarial

Los detalles El presidente de Argentina ha defendido sus datos económicos cargando con dureza contra los periodistas, a los que llama "basura con micrófono". "Son de izquierdas y me odian", afirma.

Javier Milei, presidente de Argentina, ha tomado medidas económicas controvertidas, fijando el salario mínimo en 219 euros al mes, por debajo de lo propuesto por la patronal. Ha criticado duramente a los periodistas, acusándolos de deshonestos y culpándolos de la situación actual del país. Asegura que su programa económico ha reducido la inflación en un 85%, ha impulsado el crecimiento económico y disminuido la pobreza al 28%. Sin embargo, su política de ajuste ha resultado en el cierre de 30.000 empresas y la pérdida de miles de empleos, aumentando el número de hogares en dificultades económicas.

Javier Milei ha vuelto a sacar la motosierra. Ha vuelto a tomar una decisión para ahogar todavía más la economía de su propia ciudadanía. El presidente de Argentina, en su última medida, ha fijado el salario mínimo en 219 euros al mes, una cantidad que es incluso inferior a la que proponía la propia patronal del país.

Además, en sus palabras, ha vuelto a atacar contra los periodistas, a los que acusa de mentir y de ser "brutalmente deshonestos".

"Gracias, malditos periodistas del 95%, por habernos traído a Alberto Fernández", dijo un Milei que afirma que los medios "no tienen forma de sostener el relato con datos porque ganan por goleada". Todo, "a pesar de la suciedad de los corruptos periodistas que apuestan por el fracaso permanente de Argentina".

En ese sentido, ha defendido que su programa económico ha logrado bajar la inflación "en un 85%", que la economía está creciendo y que la pobreza ha bajado "al 28%".

"¿Ustedes se imaginan qué dirían si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Por lo menos el 50% de las calles de Argentina llevarían mi nombre", ha dicho.

Y es que ha insistido en cuestionar a los periodistas, a los que ha llamado "basura con micrófono". "Están enojados, son de izquierdas y odian nuestras ideas".

"Además, me tienen odio y lo entiendo. Les puedo dar argumentos adicionales para que me odien más", ha añadido.

Desde su llegada, Milei ha aplicado una severa política de ajusto económico que ha derivado en el cierre de unas 30.000 empresas y en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Además, el número de hogares que no llegan a fin de mes crece cada día.

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