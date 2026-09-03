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En contra de la ley

Trump ejecuta su última ocurrencia: lanza nueve millones de monedas de dólar con su cara y se agotan en el primer día

Los detalles El presidente estadounidense ha desafiado a la ley federal, que marca que ningún mandatario en ejercicio puede aparecer en la moneda oficial.

Trump ejecuta su última ocurrencia: lanza nueve millones de monedas de dólar con su cara y se agotan en el primer día
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Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó nueve millones de monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump. Con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia del país, se han puesto a la venta sacos de 25 monedas de un dólar por un precio de 61 dólares, y de 100 monedas a cambio de 154 dólares.

El Tesoro aún no ha aclarado si estas monedas tendrán un valor monetario y, por ende, se podrá pagar con ellas, o solo serán conmemorativas. En cualquier caso, la Casa de la Moneda ha aclarado que "están en circulación".

El metal lleva estampado en una de sus caras el rostro del líder republicano con las palabras "Liberty" (Libertad) y "In God We Trust" (En Dios confiamos), además de las fechas 1776-2026, conmemorando los 250 años de historia de Estados Unidos.

En el otro lado hay una versión del sello presidencial de Estados Unidos con un águila que sostiene flechas y una rama de olivo cubierta por un escudo con la inscripción "250".

Una ocurrencia abiertamente ilegal

Esta medida contraviene completamente la ley federal, que marca que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda oficial estadounidense. No obstante, Trump ha desafiado la jurisprudencia y los recursos judiciales que se han interpuesto desde que se anunció este lanzamiento y ha seguido adelante acuñando su propia moneda.

Los nueve millones de ejemplares que se han puesto en circulación se han agotado en las primeras 24 horas y se espera que el valor de reventa de estas monedas se multiplique en las próximas semanas entre los coleccionistas.

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