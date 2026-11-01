Trump insiste en tildar de "vergüenza" las elecciones de Brasil: "Bolsonaro puede quedarse aquí cuanto quiera, lo trataron injustamente"

¿Qué está pasando? El republicano afirma que por el momento no tiene planes de verse con el hijo de Jair Bolsonaro, en EEUU desde el miércoles después de perder ante Lula da Silva e incumplir con la orden judicial de entregar su pasaporte.

Donald Trump, presidente de EEUU, ha expresado su apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quien tras perder las elecciones en Brasil frente a Lula da Silva, huyó a Estados Unidos. Trump ha afirmado que Flávio "puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera" y ha negado tener planes inmediatos para reunirse con él, aunque considera que fue tratado injustamente. Según Marco Rubio, secretario de EEUU, la Casa Blanca no participó directamente en su marcha ni facilitó su entrada al país. Bolsonaro se trasladó a EEUU después de que se le ordenara entregar sus pasaportes por una supuesta implicación en blanqueo de dinero.

Donald Trump, presidente de EEUU, ha hablado de la situación que hay con Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que una vez perdió las elecciones de Brasil frente a Lula da Silva huyó de su país rumbo a Estados Unidos. "Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera", ha afirmado el republicano.

En sus palabras, además, ha negado que tenga planes de reunirse con él al menos por el momento: "No tengo planes para vernos, pero creo que lo trataron muy injustamente".

Trump, por su parte, ha insistido ante los medios de comunicación en llamar "vergüenza" a las elecciones democráticas celebradas en Brasil, que acabaron con una ajustada victoria de Lula da Silva.

Una vez derrotado, Bolsonaro se fugó a EEUU en avión según informó a Reuters un funcionario norteamericano. Fue el miércoles cuando, tal y como apunta 'Metrópoles', llegó "sano y salvo" a Estados Unidos.

Ante la polémica que se ha generado por la decisión de Flávio de marcharse de Brasil, Marco Rubio, secretario de EEUU, ha asegurado que la Casa Blanca no participó "directamente" en su marcha y que no facilitaron su entrada en suelo estadounidense.

Se trata así de una decisión personal de Donald Trump, con un Gobierno que no ha estado implicado, según Rubio, en la fuga de Bolsonaro.

Todo, tres días después de perder en las elecciones ante Lula da Silva. El lunes posterior, Alexandre de Moraes concedió 24 horas al ultraderechista para entregar los pasaportes ante una supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales.

Tras incumplir la orden judicial, Bolsonaro está en Estados Unidos donde, según Trump "puede quedarse todo el tiempo que quiera.

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