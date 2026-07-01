Trump y su gran 'negocio' de ser presidente: gana 2.000 millones desde su vuelta a la Casa Blanca, más de 1.000 en criptomonedas

Donald Trump, durante un evento de Bitcoin en el año 2024

¿Por qué es importante? Las altas cifras que se han conocido en las últimas horas reavivan el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares relacionados con proyectos de criptomonedas en su informe financiero anual. Parte de estos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial y el token digital "$TRUMP", que han generado cientos de millones de dólares. Según el New York Times, sus ingresos totales desde su regreso a la Casa Blanca superan los 2.000 millones de dólares. Estas cifras destacan el creciente peso de las criptomonedas en su patrimonio, lo que ha reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés entre sus actividades privadas y su cargo público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

De acuerdo con el documento oficial, divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos.

Es más, según el New York Times, los ingresos totales de Trump desde su vuelta a la Casa Blanca superan los 2.000 millones de dólares.

El informe, de carácter obligatorio para altos cargos del Ejecutivo estadounidense, recoge datos en rangos estimados, lo que obliga a los medios a realizar cálculos adicionales para determinar el volumen total de las ganancias procedentes de activos digitales.

Las cifras reflejan el creciente peso de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, en contraste con su histórica dependencia del sector inmobiliario y las licencias comerciales.

Las revelaciones han reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público, en un contexto de expansión del mercado de activos digitales en Estados Unidos.

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