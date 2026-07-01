Ahora

Los negocios de Trump

Trump y su gran 'negocio' de ser presidente: gana 2.000 millones desde su vuelta a la Casa Blanca, más de 1.000 en criptomonedas

¿Por qué es importante? Las altas cifras que se han conocido en las últimas horas reavivan el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público.

Donald Trump, durante un evento de Bitcoin en el año 2024 Donald Trump, durante un evento de Bitcoin en el año 2024Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

De acuerdo con el documento oficial, divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos.

Es más, según el New York Times, los ingresos totales de Trump desde su vuelta a la Casa Blanca superan los 2.000 millones de dólares.

El informe, de carácter obligatorio para altos cargos del Ejecutivo estadounidense, recoge datos en rangos estimados, lo que obliga a los medios a realizar cálculos adicionales para determinar el volumen total de las ganancias procedentes de activos digitales.

Las cifras reflejan el creciente peso de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, en contraste con su histórica dependencia del sector inmobiliario y las licencias comerciales.

Las revelaciones han reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público, en un contexto de expansión del mercado de activos digitales en Estados Unidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  2. Vox tumba la primera votación de investidura de Juanma Moreno entre la exigencia de la prioridad nacional y la sombra de la repetición electoral en Andalucía
  3. Seis días después del doble terremoto de Venezuela, la vida intenta aún abrirse camino entre montañas de polvo, muerte y desesperación
  4. Una viuda díscola con la familia Andic y el relato de los excursionistas tras más de un año: las claves de las primeras testificales en el caso Mango
  5. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  6. Llegaron de Cuba, el turismo los potenció y ahora España no sería lo mismo sin ellos: esta es la historia de los chiringuitos