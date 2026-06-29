El último chanchullo de Trump: invierte en una empresa de armas días antes de que su gobierno publique la compra de 220 millones en pistolas táser

Los detalles Trump invirtió entre uno y cinco millones en Axon, el mayor fabricante de armas táser, y 14 días después, el ICE publicó una licitación en la que buscaba un proveedor que suministrase 17.000 armas nuevas.

Donald Trump ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras invertir en Axon, un gran fabricante de pistolas táser y cámaras corporales de Estados Unidos. Apenas dos semanas después de esta inversión, el gobierno estadounidense anunció un proceso para adquirir 220 millones de dólares en pistolas táser, un contrato que solo Axon podría cumplir. La policía antimigración de Trump, el ICE, buscaba un proveedor para más de 17.000 armas nuevas, lo que coincide con la inversión de Trump. Aunque la Casa Blanca asegura que sus negocios son gestionados por terceros, el Comité de Ética estadounidense considera estas inversiones sospechosas.

Ha vuelto a ocurrir. Solo dos semanas después de que el imperio de Donald Trump comprase acciones de un gran fabricante de pistolas táser, el gobierno estadounidense abre un proceso para comprar 220 millones de dólares en pistolas táser. Un contrato al que solo podía acceder, precisamente, esa empresa en la que el presidente había invertido.

Es casi como si pudiera ver el futuro. Trump habría vuelto a invertir en algo de lo que solo él podría tener información privilegiada y que meses más tarde le hace ganar mucho dinero.

Esta vez, una prioridad de inversión para su Administración, como es el sector de la defensa y las armas, se habría convertido también en su inversión personal. Porque ahora se ha descubierto que la empresa de Trump invirtió el pasado 10 de febrero entre uno y cinco millones de dólares en Axon, el mayor fabricante y proveedor de pistolas táser y cámaras corporales de Estados Unidos.

Días más tarde de esa inversión, el 24 de febrero, el ICE, la policía antimigración de Trump, publicó una licitación en su web en la que buscaba un proveedor que pudiese suministrar más de 17.000 armas nuevas, con recambios de munición ilimitados.

El contrato y la empresa adjudicataria no son públicos todavía. Pero según los expertos, ese pliego de condiciones solo lo podría cumplir Axon. La Casa Blanca se defiende y asegura que los negocios de Trump los gestionan sus hijos y empresas de terceros.

Descartan así el conflicto de intereses, a pesar de que el Comité de Ética estadounidense tache sus inversiones de sospechosas.

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