Trump defiende a los agentes del ICE y dice que Renee Nicole Good fue "muy ruda" en el operativo en el que la mataron a tiros

El contexto El 7 de enero, un agente de este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató en Minneapolis (EEUU) a Renee Good, una escritora de 37 años, madre de tres hijos.

La mayor ciudad de Minnesota, Minneapolis, vivía un gran revuelo relacionado, una vez más, con las controvertidas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de sus agentes mataba a una mujer en la ciudad durante el miércoles 7 de enero. Se trataba de Renee Nicole Good, una escritora de 37 años que tenía tres hijos.

Donald Trump defendía este martes a la ICE y acusó a Good de haber sido "muy dura". Durante una entrevista con la cadena CBS NEWS, el presidente de los EEUU dijo que seguramente fue una buena persona pero que durante su encuentro con el ICE, el pasado 7 de enero, actuó de una forma "muy ruda".

La declaración de Trump ocurría en respuesta a una pregunta del entrevistador, quien cuestionó qué le diría al padre de Renée, tras el operativo que terminó con la vida de su hija. Además, el republicano concluyó la intervención sobre el tema diciendo que los integrantes del ICE están haciendo un gran trabajo "deteniendo a millas de criminales ilegales de muchas nacionalidades".

Al inicio de la semana, el estado de Minnesota demandó a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de la mujer en una querella que advierte que "miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales".

El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente del ICE que acabó con la vida de Good y pide que se detengan las operaciones del Servicio de Inmigración en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.

Tras este suceso, este martes, un sondeo realizado por YouGov y The Economist mostró que el 46% de los estadounidenses apoya abolir al ICE, una encuesta que reconoció la respuesta de 1.602 personas por medio de entrevistas virtuales los tres días posteriores a la muerte de la mujer.

