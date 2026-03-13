Trump cree que Putin podría estar ayudando a Irán y asegura que no necesita la ayuda de Ucrania en defensa

Los detallesEn una entrevista con 'Fox News', el presidente de EEUU ha dejado caer que el líder ruso podría estar prestando "un poco" su ayuda a los iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en una entrevista con 'Fox News Radio' que Vladimir Putin podría estar brindando cierto apoyo a Irán, mientras que Estados Unidos, según él, no requiere la ayuda de Ucrania para defenderse de los drones iraníes. Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su preocupación desde París por la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso, lo que, según él, proporcionará a Rusia fondos adicionales para financiar la guerra en Ucrania. Zelenski calificó esta acción de "incorrecta" y urgió a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones. Además, advirtió sobre la amenaza que representan los drones iraníes, que Rusia utiliza masivamente desde septiembre de 2022, y destacó los esfuerzos de Ucrania para compartir su experiencia en la defensa contra estos drones con países de Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes en una entrevista con 'Fox News Radio' que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar ayudando a Irán "un poco".

"Creo que podría estar ayudándolo (a Irán) un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?", declaró el mandatario estadounidense en 'The Brian Kilmeade Show'.

Además, el republicano ha defendido que Estados Unidos no necesita la ayuda de Ucrania en defensa contra los drones iraníes, respondiendo así a la pregunta de si Ucrania estaba brindando dicha asistencia.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusia. En este sentido, Zelenski ha estimado que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

"Definitivamente, esto no ayuda a la paz", ha lamentado el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Así, el presidente ucraniano ha cakufucado la decisión de la administración de Trump de "incorrecta" y ha señalado que la moratoria parcial en las sanciones estadounidenses hace aún más urgente que la Unión Europea apruebe su vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que no pudo adoptarse el 24 de febrero como estaba previsto por el veto de Hungría.

En lo referente a la guerra, Zelenski ha afirmado que los drones que utiliza Irán -que según informaciones de medios y servicios de inteligencia occidentales estaría recibiendo ayuda de Rusia para perfeccionar sus tecnologías- van dirigidos también contra bases estadounidenses y europeas en Oriente Medio.

El líder de Kyiv ha recordado, además, que Ucrania ha enviado equipos de expertos a Qatar, Emiratos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los Shahed.

Desde septiembre de 2022, Rusia utiliza masivamente esta tecnología adquirida de Irán que ahora fabrica a gran escala en su propio territorio.

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