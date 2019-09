El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "espía" al funcionario de Inteligencia que ha denunciado la llamada del republicano a su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, para pedirle que investigase a su rival Joe Biden y para que interfiriese en las elecciones de 2020.

En un acto privado, Trump ha mostrado su deseo por conocer su identidad, así como la de quien le informó de la llamada. "Quiero saber quién es la persona que le dio la información al 'whistleblower', al denunciante, porque eso se acerca a un espía", declaraba el republicano.

Una afirmación de la que se han hecho eco múltiples medios estadounidenses que también han revelado el momento en el que el presidente de Estados Unidos se lamentaba de que a los "traidores" no se les dé el castigo de antes, que era la pena de muerte.

"¿Sabes lo que solíamos hacer en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes con los espías y la traición, verdad? Solíamos manejarlo un poco diferente de como lo hacemos ahora", expresó Trump.

Pero esto no es todo, ya que, de acuerdo al periódico 'The New York Times', el presidente habría calificado a Joe Biden, su rival al que mandó investigar, de ser "más tonto que una piedra". También habría atacado a los medios de comunicación, a quienes habría tachado de "animales" y "escoria".

'The New York Times' también ha revelado que el autor de la queja interna contra el republicano es un agente de la CIA que trabajó "en algún momento" en la Casa Blanca. Si bien no dan el nombre de la fuente, sí que consideran que debe tratarse de un analista muy experimentado y con conocimiento de la relación entre Washington y Kiev, ya que redactó con gran precisión su denuncia.

Esa queja ofrece un inmenso recopilatorio de fechas, lugares y protagonistas de lo que podría ser la 'trama ucraniana'. "En el desempeño de mis funciones he recibido información de múltiples funcionarios del Gobierno que aseguran que el presidente de EEUU usó el poder que le confiere el cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en las elecciones de 2020", ha asegurado el denunciante.

Una información que habrían ocultado desde la Casa Blanca, pues, según explica la denuncia, "altos oficiales de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción literal oficial".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de los Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha defendido el 'impeachment'. "Es una cuestión de patriotismo, de proteger nuestra Constitución", ha asegurado.