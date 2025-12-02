Trump califica de "desastre" la guerra en Ucrania y reconoce que "no tiene una fácil solución"

Sí, pero... El presidente de EEUU sí se ha permitido bromear sobre un posible Nobel de la Paz: "Piensa en todas las guerras que he acabado".

Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado reunido con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, para debatir un plan de paz para Ucrania, Trump ha comenzado en la Casa Blanca su reunión de Gabinete asegurando que "no es una situación fácil".

El presidente estadounidense ha calificado de "desastre" la guerra en Ucrania que, según ha reconocido, no tiene una fácil solución. "Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", ha declarado.

A pesar de esto, Trump sí se ha permitido bromear sobre un posible Nobel de la Paz. "Si alguna vez acaba con la guerra entre Rusia y Ucrania, le darán el Premio Nobel. ¿Y qué pasa con las otras ocho guerras? ¿India, Pakistán? Piensa en todas las guerras que he acabado", ha dicho.

"Debería recibir el Premio Nobel por cada guerra, pero no quiero ser avaricioso. Pero eso no me importa. ¿Sabes lo que me importa? Me importa la muerte. Me importan todas las personas que están muriendo", ha afirmado.

Putin recibió este martes en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. "Encantado de verle", dijo Putin a Witkoff al comienzo de la reunión que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin.

En las imágenes ofrecidas por el canal de Telegram del Kremlin se ve al líder ruso sentado en la mesa frente al emisario estadounidense, que llegó a la reunión junto a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EEUU, Donald Trump. Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado también de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado. Mientras, a Putin le acompaña el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario económico de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

