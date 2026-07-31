Ascienden a 35 las personas fallecidas por el terremoto que sacudió el suroeste de Japón

Estragos causados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el suroeste de Japón.

Los detalles Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. Este martes, 28 de julio, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla japonesa de Kyush.

Un terremoto de magnitud 7,1 en la isla japonesa de Kyushu ha dejado 35 muertos, según las autoridades de la prefectura de Kumamoto. El seísmo, ocurrido el martes, provocó el colapso del centro comercial Aeon en Kashima, donde siete de las doce personas rescatadas han fallecido. En Yatsushiro, una fábrica de papel sufrió graves daños, resultando en la muerte de nueve personas. La Agencia Meteorológica de Japón ha advertido sobre posibles réplicas. La primera ministra Sanae Takaichi ha anunciado una "ayuda proactiva", enviando alimentos, agua y otros suministros a las áreas afectadas antes de que sean solicitados.

Ya son 35 las personas que han muerto por el terremoto de magnitud 7,1 de Japón. A primera hora del martes, el seísmo sacudió la isla japonesa de Kyush. Así lo han informado este viernes las autoridades de la prefectura de Kumamoto, la más afectada del país.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. Doce personas han sido rescatadas de los escombros, de las cuales siete han fallecido y el resto han resultado heridas, según ha precisado la cadena de televisión NHK.

Igualmente, las autoridades han informado que once personas han sido rescatadas en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias de las chimeneas de extracción sufrieron graves daños. En total, nueve de ellas han perdido la vida por este incidente.

Por su parte, la Agencia Meteorológica nipona ha advertido que la actividad sísmica continúa en una amplia zona, advirtiendo que podrían producirse fuertes sacudidas de cara a los próximos días.

Con relación a la ayuda más básica anunciada por el Gobierno japonés, la primera ministra Sanae Takaichi ha explicado que se está practicando la llamada "ayuda proactiva", esto es, el envío de asistencia a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según ha detallado, el Ejecutivo se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.

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