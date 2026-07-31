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Seísmo de 7,1

Ascienden a 35 las personas fallecidas por el terremoto que sacudió el suroeste de Japón

Los detalles Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. Este martes, 28 de julio, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla japonesa de Kyush.

Estragos causados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el suroeste de Japón. Estragos causados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el suroeste de Japón.Europa Press
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Ya son 35 las personas que han muerto por el terremoto de magnitud 7,1 de Japón. A primera hora del martes, el seísmo sacudió la isla japonesa de Kyush. Así lo han informado este viernes las autoridades de la prefectura de Kumamoto, la más afectada del país.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. Doce personas han sido rescatadas de los escombros, de las cuales siete han fallecido y el resto han resultado heridas, según ha precisado la cadena de televisión NHK.

Igualmente, las autoridades han informado que once personas han sido rescatadas en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias de las chimeneas de extracción sufrieron graves daños. En total, nueve de ellas han perdido la vida por este incidente.

Por su parte, la Agencia Meteorológica nipona ha advertido que la actividad sísmica continúa en una amplia zona, advirtiendo que podrían producirse fuertes sacudidas de cara a los próximos días.

Con relación a la ayuda más básica anunciada por el Gobierno japonés, la primera ministra Sanae Takaichi ha explicado que se está practicando la llamada "ayuda proactiva", esto es, el envío de asistencia a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según ha detallado, el Ejecutivo se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.

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