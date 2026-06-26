Trump amenaza con un arancel del 100% a cualquier país europeo que grave los servicios digitales de EEUU

El contexto El mandatario ha hecho alusión al debate mantenido entre los Veintisiete para la implantación "inminente" de este gravamen, lo que afecta en gran medida a los gigantes tecnológicos estadounidenses. "Algunos de estos países están cerca de hacerlo", ha indicado.

Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 100% a cualquier país europeo que establezca un impuesto sobre los servicios digitales gestionados por empresas estadounidenses. Esta advertencia surge en medio del debate en la Unión Europea sobre la implementación de dicha tasa, que afectaría a gigantes tecnológicos de EE.UU. Trump ha señalado que países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Austria y Hungría ya han adoptado este impuesto. La posible coordinación de esta medida a nivel de la UE ha generado tensiones con EE.UU., quien ve este impuesto como un ataque a sus empresas tecnológicas. Trump ya ha amenazado con aranceles a Francia y Reino Unido por este motivo.

Donald Trump sigue teniendo amenazas que lanzar y no solo contra Irán. El presidente de Estados Unidos ha avisado de que impondrá un arancel "inmediato" del 100% a cualquier país europeo que imponga un impuesto sobre los servicios digitales gestionados por empresas estadounidenses ante el debate surgido en el seno de la Unión Europea sobre una tasa a estos servicios.

"Por la presente, dejamos claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América. Este arancel anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no. Además, el arancel del 100% se aplicará de inmediato si proceden con la medida. Gracias por su atención", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

El mandatario ha hecho alusión al debate mantenido entre los Veintisiete para la implantación "inminente" de un impuesto sobre los servicios digitales, lo que afecta en gran medida a los gigantes tecnológicos estadounidenses. "Algunos de estos países están cerca de hacerlo", ha indicado Trump.

Hasta el momento, países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Austria y Hungría ya cuentan en su estructura impositiva con un gravamen de estas características sobre los ingresos de los motores de búsqueda, los servicios de redes sociales y los mercados en línea que obtienen valor en estos países, con el objetivo de gravar a estos servicios de acuerdo por dónde son consumidos frente a pagar impuestos donde son ofrecidos, normalmente otros países.

Nuevas tensiones

La posibilidad de que la aplicación de este impuesto pueda coordinarse a nivel de la UE ha provocado nuevas tensiones con el presidente de Estados Unidos que ya en otras ocasiones ha lanzado amenazas de aranceles contra países europeos por este motivo.

De hecho, se ha convertido en uno de los impuestos más criticados por el presidente Trump, quien ha sostenido en múltiples ocasiones que este gravamen está establecido en contra de las empresas tecnológicas estadounidenses y que sirve para "aprovecharse" de estas compañías.

En concreto, hace apenas diez días, Trump amenazó a Francia con un arancel del 100% al vino francés en caso de que el Ejecutivo galo no eliminara el gravamen del 3% sobre estos servicios. En la misma línea, advirtió en abril de un "gran arancel" contra Reino Unido por el mismo motivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.