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Tensión en Oriente Medio

"No han sufrido lo suficiente": Trump prepara un ataque masivo sobre Irán con el petróleo ya sobre los 100 dólares por barril

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU afirma que les está yendo "muy bien" en un conflicto que no apoya ni el 30% de los estadounidenses. Ve como un coste colateral los 18 soldados muertos: "En Vietnam perdimos a 20.000".

Donald Trump, en una pancarta
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Donald Trump sigue con su huida en Irán. Con su huida hacia adelante en Irán. Porque el presidente de EEUU quiere más. Porque le da lo mismo el alto coste que la guerra está teniendo para su país o que 18 soldados hayan perdido la vida en lo que ve como un coste colateral. Y sí, también le da igual que el barril de Brent está ya sobre los 100 dólares y que, con Ormuz cerrado, tal cifra pueda seguir aumentando.

Y es que por su cabeza no pasa la paz. Pasa todo lo contrario. Pasa un ataque masivo. Uno más grande que nunca porque considera que los iraníes "no han sufrido lo suficiente". Así es Trump, así hace oídos sordos a los 37.500 millones de dólares que, según Pete Hegseth, ha costado el conflicto.

Tampoco le importa que menos del 30% de la población apoye una guerra de la que, dice, les está yendo "muy bien". A pesar de los 18 soldados muertos que ha comparado con los 20.000 que perdieron en Irán. Todo, con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina.

En las de 2024, en las que ganó hace casi dos años, Trump prometió en campaña acabar con las guerras interminables. Con, cosas de la vida, lo que él mismo está llevando a cabo en Oriente Medio con bombardeos noche sí y noche también mientras Ormuz sigue cerrado.

Mientras el lugar por donde pasaba antes del 28 de febrero el 20% del petróleo mundial sigue con el candado puesto. En las últimas horas tan solo un buque ha cruzado sus aguas, con un Trump que ha comunicado que va a usar los activos congelados iraníes para reparar las embarcaciones dañadas.

Así van las cosas por Oriente Medio. Por una región en la que Irán afirma haber destruido un centro de datos de Amazon en Bahréin mientras las sirenas han sonado tanto en Jordania como en Kuwait e Irak.

Ante las amenazas de Trump, los iraníes aseguran estar preparados para volver a atacar Tel Aviv, para bombardear Israel, como han hecho en ocasiones anteriores.

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