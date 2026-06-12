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Parece el fin del mundo

Tornados, tormentas y árboles arrancados de raíz: el temporal en EEUU que tiene en vilo a más de 100 millones de personas

Los detalles Lugares como Kansas, Missouri o Illinois viven pendientes del cielo y de una climatología que está causando estragos en el centro del país. Muchos vuelos, cancelados.

Efectos del temporal en el centro de EEUU
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Estados Unidos está más que pendiente del cielo. Está más que pendiente de un temporal que está azotando el centro del país. Que tiene en vilo a estados como Illinois, Kansas o Missouri. Que ha dejado a miles de hogares en Michigan sin electricidad. Porque las tormentas están provocando grandes daños materiales y cortes de energía en muchos puntos por la zona central de la nación.

Todo, de repente. Porque en 20 minutos en Missouri pasaron de tener un sol y un día espectacular a ver cómo la tormenta llegaba. A ver cómo las nubes se movían con premura y velocidad para que empezase a jarrear el agua y para que llegasen los rayos y los relámpagos.

Son más de 100 millones los afectados. Más de 100 millones los que viven con preocupación de ver cómo se van a encontrar sus coches e incluso sus propias casas. Tan fuertes son las tormentas que están arrancando de raíz los árboles.

Mientras, los equipos de emergencias trabajan a contrarreloj para limpiar todos los daños antes de que, de nuevo, llegue el temporal.

Antes de que lleguen de nuevo los tornados. De que las afueras de Chicago se conviertan en un lugar en el que nada está a salvo. Ni viviendas, ni postes de electricidad. El vendaval se lo está llevando todo por delante.

El clima, además, está afectando a los vuelos. Son muchos los pasajeros afectados por la cancelación en diversos aeropuertos por la zona centro del país debido a las inclemencias del tiempo en, por ejemplo, Illinois.

En un estado en el que los edificios caen como si fueran de papel. En el que la gente corre en el centro por el tornado ante una destrucción que también ha llegado al norte de Indiana.

De momento, se han emitido diversas alertas de tornados en Chicago y en partes de Indiana y Michigan, en un temporal de fuertes tormentas que ha dejado al menos un muerto.

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