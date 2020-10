Silencio en las calles vacías de París durante la primera noche de toque de queda, una medida que tienen que cumplir los parisinos desde las 21:00 horas hasta las 6:00. Para los que incumplan las medidas, habrá multas a partir de 135 euros. Solo unas pocas excepciones están justificadas, como es sacar a pasear al perro, ir al hospital o coger un taxi para desplazarte desde estaciones o aeropuertos.

Las personas no convivientes no podrán reunirse en Reino Unido

Mientras, Londres ha vivido su última noche antes de la imposición de nuevas restricciones. La capital entra en el segundo nivel más alto de alerta, por lo que las personas no convivientes no podrán reunirse. Por ahora, solo Liverpool está en el nivel tres, pero Boris Johnson apunta también a Mánchester: "Si no llegamos a un acuerdo, tendré que intervenir para proteger los hospitales de Mánchester y salvar vidas". Esta medida incluiría el cierre de bares, pubs y gimnasios para la región.

Bélgica cierra bares y restaurantes

Por su parte, el primer ministro de Bélgica ha anunciado nuevas medidas restrictivas. "Entendemos que parecerán muy injustas para mucha gente, pero lamentablemente el virus también es injusto", afirmó. Ante el desbordamiento de casos, el país tendrá toque de queda desde las 00:00 horas hasta las 5:00 horas a partir de este lunes. Además, se cierran los bares y restaurantes el teletrabajo será obligatorio siempre que sea posible, unas medidas que durarán al menos un mes.

Merkel pide a los alemanes que se queden en casa

En Alemania, el toque de queda para los bares y restaurantes alemanes sigue encontrando oposición. El vídeo muestra las largas colas que desafían la hora de cierre y que se unen a la Justicia de Berlín, que ha derogado la orden considerándola desproporcionada. Allí los locales deben cerrar sus puertas entre las 23:00 horas y las 6:00, en medio del aumento de contagios. De hecho, el país registra por tercer día consecutivo su mayor número de positivos diarios, por lo que Merkel pide a los alemanes que se queden en casa.

Toque de queda, la opción prioritaria en Italia

El Gobierno italiano se reúne con las regiones para acordar nuevas medidas con el toque de queda nocturno a partir de las 22:00 horas como opción prioritaria. Según los expertos, serían medidas previas al confinamiento nacional, que algunos, como el virólogo Andrea Crisanti, piden para Navidad ante la avalancha de contagios: "El sistema de control de epidemias se ha salido de control por el aumento de los casos; logramos por un tiempo contener los contagios por debajo de 2.000, pero el sistema ha colapsado", afirmó el experto. Además, la educación secundaria y el bachillerato podrían ser a distancia.