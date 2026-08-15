Tomaron el palacio en horas y sin disparar una sola bala: se cumplen cinco años de infierno talibán en Afganistán

Los detalles El régimen retomó el control del país después de 20 años de misión internacional en una operación relámpago que apenas duró unos meses. Miles de afganos trataron de huir dejando escenas en aeropuertos más propias del fin del mundo.

Hace cinco años, en 2021, los talibanes retomaron el control de Afganistán tras una ofensiva relámpago que culminó con la toma de Kabul y el palacio presidencial en apenas una semana. Este acontecimiento puso fin a dos décadas de misión internacional, generando terror, especialmente entre las mujeres, ante lo que podría venir. En 2020, en Doha, Estados Unidos y los talibanes acordaron la retirada de tropas, comprometiéndose estos a no atacar a EE.UU. y a negociar con el Gobierno afgano. Sin embargo, el 1 de mayo coincidió con una gran ofensiva talibán que conquistó Kabul sin disparar una sola bala. El caos se apoderó del aeropuerto, con miles de afganos intentando huir, dejando imágenes impactantes. Hoy, esta historia permanece en silencio.

Cinco años hace desde que los talibanes tomaron de nuevo el control de Afganistán. Cinco años se cumplen de ese 2021, de ese momento en el que en una ofensiva relámpago que duró apenas una semana se hicieron con Kabul y tomaron el palacio presidencial en unas horas.

Así se puso fin a dos décadas de misión internacional. Así, con una imagen a la que el mundo vio atónito y, en especial las mujeres, con terror. Sabiendo lo que podía estar por llegar después de que en Doha, en 2020, EEUU y el régimen talibán acordasen la retirada del país de las tropas a partir de mayo de 2021.

A cambio de todo, se comprometían a no atacar Estados Unidos y a negociar con el Gobierno afgano, que no fue invitado a la firma.

El día 1 de mayo coincidió con la gran ofensiva talibán. Comienzan por el norte y oeste del país, tomando distritos sin apenas resistencia ante un Ejército afgano que o bien se rendía o bien huía. A mediados de julio ya habían tomado seis capitales de provincia.

Porque su estrategia fue impecable. Cortaron carreteras, tomaron pasos fronterizos con Irán, Pakistán y Turkmenistán... y en agosto llegaron a Kabul. En un solo día, obligaron a escapar a su presidente y entraron en el palacio presidencial sin disparar una sola bala.

El terror y el caos se apoderaron del aeropuerto de Kabul. Miles de afganos trataban de salir del país dejando imágenes más propias del fin del mundo. En su caso, eso sí, era real. Había niños colgados en aviones, entregados por sus madres a militares tratando de salvar su futuro.

Todo, en directo. Una historia de terror que a día de hoy sigue sin el foco de cámaras, sepultada ya en el pasado y en total y absoluto silencio.

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