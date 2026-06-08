Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el oeste de Cuba y se sienten los temblores hasta en La Habana

Los detalles El epicentro se ha localizado en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, en la turística provincia de Pinar del Río. Por lo que el temblor ha afectado principalmente a la zona occidental, aunque se ha sentido hasta en La Habana.

Este lunes, Cuba ha experimentado un terremoto de magnitud 6,2 con epicentro en el mar Caribe, afectando principalmente a la provincia de Pinar del Río y sintiéndose hasta en La Habana. A pesar del temor entre los residentes, especialmente en edificios altos, no se han reportado daños personales ni materiales, según el Servicio Sismológico Nacional. En Florida, EE.UU., el sismo también generó evacuaciones y llamadas de emergencia, aunque sin incidentes mayores. El Departamento de Emergencias de Miami-Dade implementó protocolos de evacuación por precaución. Las autoridades locales continúan monitoreando la situación para evaluar cualquier impacto adicional.

Este lunes Cuba ha vivido un terremoto. Al bloqueo internacional, la falta de suministros y los continuos apagones de luz que ya afectan hasta la sanidad, la isla ha sufrido un sismo de magnitud 6,2. El epicentro se ha localizado en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, en la turística provincia de Pinar del Río. Por lo que el temblor ha afectado principalmente a la zona occidental, aunque se ha sentido hasta en La Habana.

Según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais), por el momento, no se han reportado ni daños personales ni materiales. Y eso que el terremoto se ha dejado notar en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana. De hecho, en la capital han sido muchos los cubanos que se han asustado, sobre todo los que residen en edificios altos.

El Servicio Geológico de EEUU ha estimado por su parte que este sismo ha alcanzado una magnitud de 6,1 y lo ha situado a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua. El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba.

Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales. Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre del 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas, dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas.

Llamadas de emergencia en Florida

El terremoto de Cuba ha provocado también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos. Allí, el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade han reportado evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor.

Aunque las autoridades han asegurado que no hay motivo para alarmarse, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade ha señalado en sus redes sociales que "para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios" gubernamentales.

El Ayuntamiento de Miami ha avisado de "actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciudad", lo que "provocó múltiples llamadas" para el Departamento de Bomberos. "No se ha reportado ninguna lesión significativa ni daño mayor a la propiedad, y todas las llamadas se han atendido sin mayor incidente. La situación permanece estable, y la Ciudad seguirá coordinando con las agencias apropiadas mientras monitorea cualquier impacto adicional", ha explicado en un comunicado.

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