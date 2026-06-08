Ahora

Llega a Florida

Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el oeste de Cuba y se sienten los temblores hasta en La Habana

Los detalles El epicentro se ha localizado en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, en la turística provincia de Pinar del Río. Por lo que el temblor ha afectado principalmente a la zona occidental, aunque se ha sentido hasta en La Habana.

Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el oeste de Cuba y se sienten los temblores hasta en La HabanaUn terremoto de magnitud 6,2 sacude el oeste de Cuba y se sienten los temblores hasta en La HabanaEP

Este lunes Cuba ha vivido un terremoto. Al bloqueo internacional, la falta de suministros y los continuos apagones de luz que ya afectan hasta la sanidad, la isla ha sufrido un sismo de magnitud 6,2. El epicentro se ha localizado en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, en la turística provincia de Pinar del Río. Por lo que el temblor ha afectado principalmente a la zona occidental, aunque se ha sentido hasta en La Habana.

Según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais), por el momento, no se han reportado ni daños personales ni materiales. Y eso que el terremoto se ha dejado notar en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana. De hecho, en la capital han sido muchos los cubanos que se han asustado, sobre todo los que residen en edificios altos.

El Servicio Geológico de EEUU ha estimado por su parte que este sismo ha alcanzado una magnitud de 6,1 y lo ha situado a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua. El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba.

Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales. Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre del 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas, dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas.

Llamadas de emergencia en Florida

El terremoto de Cuba ha provocado también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos. Allí, el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade han reportado evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor.

Aunque las autoridades han asegurado que no hay motivo para alarmarse, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade ha señalado en sus redes sociales que "para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios" gubernamentales.

El Ayuntamiento de Miami ha avisado de "actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciudad", lo que "provocó múltiples llamadas" para el Departamento de Bomberos. "No se ha reportado ninguna lesión significativa ni daño mayor a la propiedad, y todas las llamadas se han atendido sin mayor incidente. La situación permanece estable, y la Ciudad seguirá coordinando con las agencias apropiadas mientras monitorea cualquier impacto adicional", ha explicado en un comunicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. León XIV recibe a seis víctimas de abusos de la Iglesia y una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo", pero deja fuera a las más críticas
  2. El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo
  3. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  4. Ni Trump frena a Netanyahu: el primer ministro israelí advierte a Irán que si ataca responderá "con contundencia" mientras mantiene su operación en Líbano
  5. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos
  6. Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes