Steve Bannon anima a Trump a violar la Constitución para optar a la reelección: "Tiene ese poder"

Donald Trump afrontará en 2028 su tercer mandato aunque la Constitución lo prohíba. Es la predicción de Steve Bannon, quien fue su asesor, mano derecha y cerebro de su primera campaña, que terminó llevándole a la Casa Blanca en 2016. "Sí, y ganará por tercera vez", ha respondido el politólogo al ser preguntado por una futurible reelección de Trump en 'Financial Times'.

Bannon, que fue el 'cerebro' del movimiento MAGA hasta la derrota de Trump en las elecciones de 2020, está volviendo a presionar para que el presidente se presente pese a los impedimentos constitucionales, asegurando que está en su mano cambiar la carta magna. "El poder del presidente es rehacerla", ha asegurado al respecto de esa hipotética reforma.

Un proceso ilegal

Sin embargo, la reforma constitucional no funciona tal y como asegura Bannon, ya que no es una prerrogativa del presidente, sino del Congreso o, en su caso, de una convención nacional solicitada por los estados.

Para llevarla a cabo, es necesario contar con el apoyo de dos tercos de la cámara o, si se hace a través del segundo procedimiento, el voto afirmativo de los gobernadores de dos tercios de los 50 estados que componen EEUU, algo que, por el momento, está muy lejos del alcance del Partido Republicano.

Bannon, contra Putin y León XIV

Steve Bannon también ha cargado duramente contra Vladímir Putin y Xi Jinping. El asesor asegura que no sería buena idea que Trump se acercase a los postulados del Kremlin, ya que "Putin no es una fuerza del bien, es un agente de la KGB". Además, respecto al encuentro que el presidente ruso mantuvo la semana pasada con su homólogo chino, Xi Jinping, ha afirmado que "era como ver a dos adolescentes en su primera cita", recalcando que su unión "no es buena para Estados Unidos".

"El cónclave estaba amañado"

Ni siquiera el papa León XIV se ha librado de las embestidas de Bannon. El ideólogo del movimiento MAGA ha asegurado que el nuevo pontífice es "anti-Trump" y "woke", y le ha acusado de llegar al trono de San Pedro a través de un pucherazo. "El cónclave estuvo más amañado que las elecciones de 2020", ha concluido Bannon.