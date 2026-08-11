Un soldado nazi podría ser padre biológico de decenas de personas en Suecia

Los detalles Walther Frisch ejerció con frecuencia como donante de semen en la década de 1960 en Suecia y sería el padre biológico de al menos 15 personas.

Un documental de la televisión pública danesa 'DR' revela que Walther Frisch, un exsoldado nazi danés y frecuente donante de semen en Suecia durante los años 60, es el padre biológico de al menos 15 personas. Tras servir en las SS y cumplir condena en Dinamarca, Frisch se mudó a Suecia, donde fue donante en el hospital Karolinska de Estocolmo. La elevada edad de Frisch y la presencia de otro exsoldado nazi, Lars Ove Cassmer, en el mismo hospital, alimentan sospechas sobre un posible programa secreto. Las pruebas de ADN han confirmado su paternidad en varios países nórdicos. Un portavoz del Karolinska sugiere que los médicos podían realizar proyectos privados, lo que podría explicar la falta de registros.

Un exsoldado nazi de origen danés que ejerció con frecuencia como donante de semen en la década de 1960 en Suecia sería el padre biológico de al menos 15 personas, según un documental de la televisión pública danesa 'DR'.

El reportaje, que fue estrenado este lunes, relata la historia de Walther Frisch, que después de alistarse al cuerpo de combate de las SS hitlerianas y cumplir un año de cárcel tras la guerra en Dinamarca, se mudó a Suecia, donde se casó y desempeñó varios trabajos, además de ser un habitual donante en el hospital Karolinska de Estocolmo, a pesar de que superaba la cuarentena por entonces.

La inusual elevada edad para un donante y el hecho de que otro exsoldado nazi, el sueco Lars Ove Cassmer, trabajara como docente en ginecología e investigador en el mismo centro por esa época, elevan las sospechas de sus descendientes de que pudiera formar parte de un programa secreto y de que sea el progenitor de decenas de niños.

"No se puede evitar pensar lo peor, que lo hizo por motivos ideológicos. Ojalá nuestra teoría sea errónea, pero es el Karolinska el que tiene que probar cuál era el motivo de usar a Walther tantas veces, todo apuntaba a hacer lo contrario", declara a 'DR' Thomas Rasmussen, uno de los descendientes del exsoldado nazi danés.

Las pruebas de ADN han confirmado la paternidad de Frisch de al menos 15 niños en Dinamarca, Alemania, Finlandia y Suecia, cuyas madres fueron inseminadas en el Karolinska, pionero entonces en ese tipo de tratamientos.

Un portavoz de ese centro declaró a la 'DR' que en aquella época los médicos del Karolinska podían desarrollar proyectos privados en el hospital y que ése puede ser el motivo de que no haya datos de Frisch en sus archivos ni que se pueda confirmar si Cassmer estaba involucrado en el caso. "Sólo un pequeño porcentaje de la población se ha hecho un test de ADN, y ya somos quince, así que fácilmente podríamos ser más de cien descendientes", dice Rasmussen en el documental.

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