Ahora

Al menos 15 hijos demostrados

Un soldado nazi podría ser padre biológico de decenas de personas en Suecia

Los detalles Walther Frisch ejerció con frecuencia como donante de semen en la década de 1960 en Suecia y sería el padre biológico de al menos 15 personas.

Desfile del ejército nazi Desfile del ejército naziagencias
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un exsoldado nazi de origen danés que ejerció con frecuencia como donante de semen en la década de 1960 en Suecia sería el padre biológico de al menos 15 personas, según un documental de la televisión pública danesa 'DR'.

El reportaje, que fue estrenado este lunes, relata la historia de Walther Frisch, que después de alistarse al cuerpo de combate de las SS hitlerianas y cumplir un año de cárcel tras la guerra en Dinamarca, se mudó a Suecia, donde se casó y desempeñó varios trabajos, además de ser un habitual donante en el hospital Karolinska de Estocolmo, a pesar de que superaba la cuarentena por entonces.

La inusual elevada edad para un donante y el hecho de que otro exsoldado nazi, el sueco Lars Ove Cassmer, trabajara como docente en ginecología e investigador en el mismo centro por esa época, elevan las sospechas de sus descendientes de que pudiera formar parte de un programa secreto y de que sea el progenitor de decenas de niños.

"No se puede evitar pensar lo peor, que lo hizo por motivos ideológicos. Ojalá nuestra teoría sea errónea, pero es el Karolinska el que tiene que probar cuál era el motivo de usar a Walther tantas veces, todo apuntaba a hacer lo contrario", declara a 'DR' Thomas Rasmussen, uno de los descendientes del exsoldado nazi danés.

Las pruebas de ADN han confirmado la paternidad de Frisch de al menos 15 niños en Dinamarca, Alemania, Finlandia y Suecia, cuyas madres fueron inseminadas en el Karolinska, pionero entonces en ese tipo de tratamientos.

Un portavoz de ese centro declaró a la 'DR' que en aquella época los médicos del Karolinska podían desarrollar proyectos privados en el hospital y que ése puede ser el motivo de que no haya datos de Frisch en sus archivos ni que se pueda confirmar si Cassmer estaba involucrado en el caso. "Sólo un pequeño porcentaje de la población se ha hecho un test de ADN, y ya somos quince, así que fácilmente podríamos ser más de cien descendientes", dice Rasmussen en el documental.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay más de 130 muertos y decenas de personas atrapadas
  2. Lío por la 'no normalidad': la guerra de versiones del Gobierno central y el ceutí por la situación en Ceuta
  3. Un fuego "peligroso y complejo": el incendio de Niebla avanza sin que haya "ventana de oportunidad"
  4. Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios
  5. Trump salió de la cumbre de la OTAN oculto en un carrito de equipaje y con un avión señuelo ante una amenaza de Irán
  6. Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares