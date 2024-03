Casi tres meses después, Kate Middleton ha reaparecido este viernes para dar una mala noticia a los británicos y es que la princesa de Gales padece cáncer. "Quiero dar las gracias personalmente por los mensajes de apoyo", empezó su mensaje que publicó la Casa Real británica este viernes, asegurando que han sido "dos meses muy duros".

La princesa de Gales ha aparecido sola. Un gesto que Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, es de "fortaleza y seguridad". "La vemos sola, porque a la enfermedad se tiene que enfrentar sola. Es un mensaje de fortaleza, de seguridad", explica a laSexta Noticias.

Tiene cáncer y así lo ha contado: "Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer". Como en una conversación, sentada en un banco de madera y rodeada de naturaleza. Patrycia Centeno señala que el "fondo verde de la hierba" y "las flores floreciendo" lo que "transmiten es esperanza". "La escenografía está muy pensada y muy acertada", añade.

Kate se sincera con el mundo: "Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a una quimioterapia preventiva". La experta en comunicación no verbal analiza que "hemos visto una caída de ojos y de comisura de los labios cuando habla del tratamiento al que se está sometiendo".

En los casi dos minutos de vídeo, las manos de la princesa permanecen juntas. Aunque cuando habla de su marido "se acaricia el pulgar que es el dedo que representa el yo, como si alguien la hubiera protegido y cuidado". Han sido, dice, unos meses muy difíciles: "Esto nos generó un gran shock".

Y aunque en algún momento intenta sonreír, Centeno dice que "esa no es la sonrisa a la que nos tiene acostumbrados". Y solo aparece una tristeza contenida durante todo el vídeo. No ha detallado qué tipo de cáncer tiene, pero asegura que se encuentra bien. "El gesto con las manos es muy contundente, es intentar autoconvencerte de que vas a estar bien y eso es superpositivo para encarar una enfermedad", añade la experta.