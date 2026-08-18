Siria condena a muerte a Wassim al Asad, primo de Bachar, por crímenes de guerra

Los detalles Un tribunal penal de Damasco ha condenado a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado Bachar al Asad, por "crímenes de guerra y contra la humanidad". El condenado fue detenido en junio de 2025 tras la caída del régimen.

Un tribunal penal sirio ha condenado este martes a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, por su presunta responsabilidad en "crímenes de guerra y contra la humanidad".

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, el mismo órgano judicial que la semana pasada condenó en rebeldía a muerte a Bachar al Asad y a su hermano Maher al Asad.

Wassim al Asad, considerado una de las figuras clave de la red regional de narcotráfico vinculada al antiguo régimen sirio, fue señalado por su papel en la producción y distribución de captagón, una droga sintética cuya comercialización habría servido para financiar al régimen de Bachar al Asad.

El condenado fue capturado en junio de 2025 por las fuerzas de seguridad sirias durante una emboscada cerca de la frontera entre Líbano y Siria, varios meses después del colapso del Gobierno de Bachar al Asad.

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