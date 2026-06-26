Del desencuentro a la reconciliación: así se enfriaron y recompusieron las relaciones entre España y México

El contexto El rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escenificaron este viernes en el Palacio Nacional de Ciudad de México un acercamiento institucional que pone fin a años de tensión política.

Cinco años después de un significativo desencuentro diplomático, España y México inician una nueva etapa en sus relaciones. El rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escenificaron un acercamiento institucional en el Palacio Nacional de Ciudad de México, simbolizando el fin de la tensión política. Esta distensión comenzó a gestarse tras unas declaraciones del rey Felipe VI sobre los abusos durante la conquista de América, que fueron bien recibidas por el Gobierno mexicano. La reunión bilateral celebrada, con la presencia del ministro español de Asuntos Exteriores, marca el restablecimiento de la cordialidad y abre una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

Cinco años después de uno de los mayores desencuentros diplomáticos entre España y México en las últimas décadas, las relaciones entre ambos países parecen haber entrado en una nueva etapa. El rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escenificaron este viernes en el Palacio Nacional de Ciudad de México un acercamiento institucional que pone fin a años de tensión política.

La imagen fue altamente simbólica: ambos mandatarios sonriendo durante la ceremonia oficial de bienvenida, con el himno de España sonando de fondo antes de mantener una reunión bilateral. Un gesto que evidencia el restablecimiento de la cordialidad entre dos países unidos por profundos lazos históricos, culturales y económicos.

El deterioro de las relaciones comenzó en marzo de 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco solicitando que España pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista de México hace más de cinco siglos.

Por su parte, López Obrador defendía la necesidad de realizar un ejercicio de memoria histórica para reconocer los agravios sufridos por los pueblos indígenas y propiciar una reconciliación basada en el reconocimiento del pasado. Sin embargo, el Gobierno español rechazó la petición y nunca se produjo la disculpa reclamada por el mandatario mexicano. Aquella negativa marcó el inicio de un progresivo enfriamiento de las relaciones políticas entre ambos países.

La tensión alcanzó un nuevo nivel en 2022, cuando López Obrador llegó a plantear una "pausa" en las relaciones con España. Pese a la contundencia del anuncio, nunca llegó a producirse una ruptura diplomática formal. Las embajadas continuaron funcionando con normalidad, las inversiones españolas en México siguieron adelante y ambos países mantuvieron sus vínculos comerciales. Sin embargo, el clima político era evidente y los contactos institucionales se redujeron considerablemente.

El momento de mayor distanciamiento llegó en 2024, cuando Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión como presidenta de México, una ausencia inédita que fue interpretada como la continuidad del malestar heredado del mandato de López Obrador.

Desde el discurso del rey

El cambio comenzó a gestarse meses después. Durante una conversación con el embajador mexicano en España, el monarca reconoció públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso" y admitió que existen episodios de aquella etapa que, vistos con los valores actuales, "no pueden hacernos sentir orgullosos".

Aunque el monarca no pidió perdón en nombre del Estado español, sus palabras fueron recibidas positivamente por el Gobierno mexicano. La propia Sheinbaum calificó aquellas declaraciones como "un gesto" y dejó abierta la puerta a una futura visita oficial del jefe del Estado español.

Ese acercamiento se ha materializado este viernes con la reunión mantenida entre Felipe VI y Sheinbaum en el Palacio Nacional de Ciudad de México, coincidiendo con el viaje del monarca para asistir al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay.

Tras los honores oficiales, ambos dirigentes mantuvieron un encuentro bilateral en el que participaron también el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y representantes de ambos gobiernos. La reunión supone la escenificación del restablecimiento de unas relaciones que permanecían marcadas por el desencuentro desde 2019 y abre una nueva etapa de cooperación bilateral.

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