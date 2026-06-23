Los secuestradores de la madre de la presentadora Savannah Guthrie aseguran que la mujer murió durante su cautiverio

Los detalles El mensaje con el que se ha anunciado su fallecimiento sería el segundo enviado por los secuestradores, en este caso a medios de comunicación. En ella, se especifica que Guthrie murió poco después de su secuestro y que su muerte no fue intencional.

La madre de Savannah Guthrie, presentadora de 'NBC', fue secuestrada en enero y su caso ha conmocionado a Estados Unidos. Tras más de cinco meses, se ha confirmado su muerte, convirtiendo el caso en una investigación criminal. Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció tras una cena con su hija mayor en Arizona. Los secuestradores enviaron dos notas: una pidiendo rescate y otra anunciando su muerte, que no fue intencional. El presidente Trump ordenó a las fuerzas del orden apoyar a la familia. Aún se desconoce el paradero del cadáver y las investigaciones continúan.

Fue secuestrada el pasado mes de enero y ahora, tras más de cinco meses, se ha anunciado que está muerta. El caso del secuestro de la madre de la popular presentadora de la 'NBC' Savannah Guthrie, que durante meses ha conmocionado a todo Estados Unidos, ha tenido el peor de sus finales.

Y es que, desde este martes, este caso ha dejado de ser el de una desaparición para investigarse como un crimen. La madre de Savannah Guthrie estaría muerta.

Hay que recordar que, a finales del mes de enero, la mujer llamada Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció un sábado por la noche. Con detenciones de por medio, pruebas y análisis de restos de ADN, los presuntos sospechosos han enviado una nota a los medios de comunicación para anunciar la muerte de la mujer.

Como ha indicado su hija en varias ocasiones, sufría fuertes y constantes dolores que tenía que tratar con medicación. Aunque también tomaba otros medicamentos de los que, según su hija, dependía su vida.

El caso ha sido tan mediático que hasta el presidente de los EEUU, Donald Trump, ha querido meterse. Por ello, no dudo en decir a los estadounidenses que había dado la orden a todas las fuerzas del orden federales y locales para que se pusieran a disposición de la familia de la presentadora.

Los secuestradores envían dos notas

El mensaje con el que se ha anunciado su fallecimiento sería el segundo enviado por los secuestradores. En ella, se especifica que Guthrie murió poco después de su secuestro y que su muerte no fue intencional. Así lo han explicado varios medios locales con acceso al escrito.

Previamente, se había recibido una primera nota en la que se exigía un rescate de varios millones de dólares. Las autoridades consideran que ambas comunicaciones podrían ser auténticas y enviadas por los propios secuestradores.

Aunque la 'CNN' y una cadena local del estado de Arizona acordaron con las fuerzas de seguridad y la familia no divulgar el contenido, con la intención de no comprometer la posible verificación de futuras comunicaciones, sí se ha publicado el hecho de la confirmación de su muerte.

Por el momento, no se saben más detalles, como por ejemplo, dónde puede estar el cadaver de la mujer.

Desaparecida desde enero

Guthrie es la madre de la presentadora de la cadena estadounidense 'NBC' Savannah Guthrie. La mujer fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona, después de cenar con su hija mayor.

La familia reportó su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia. Las autoridades creen que la mujer fue secuestrada, tras haberse hallado restos de su sangre cerca de la entrada de su casa.

Posteriormente, el FBI difundió vídeos de vigilancia en los que se veía a un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche. La familia ofreció un millón de dólares (unos 878.300 euros) de recompensa por información que ayudara a encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100.000 dólares por pistas que ayudasen a dar con su paradero o a la captura de los responsables de su desaparición.

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