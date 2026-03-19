El secretario de Defensa de Trump califica de "ingrata aliada" a Europa: "Deberían agradecerle detener a este estado terrorista"

¿Qué ha dicho? Pete Hegseth ha cargado contra los países de la Unión Europea por su posicionamiento con los ataques a Irán. Afirma que el país persa "quiere tener al mundo como rehén mientras trata de fabricar una bomba nuclear".

Pete Hegseth ha criticado a Europa por su postura frente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth agradeció al presidente Trump por detener a Irán, al que calificó de "estado terrorista". También anunció que solicitarán 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para continuar la guerra, justificándolo con la necesidad de "matar a los tipos malos". Hegseth criticó a Joe Biden por enviar ayuda a Ucrania y afirmó que Estados Unidos ha destruido la flota de submarinos iraní, aunque no fijó un plazo para el fin del conflicto.

Pete Hegseth ha apuntado a Europa. Ha apuntado a la "ingrata aliada" que es, a su juicio, Europa. Así lo ha expresado el secretario de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Defensa de Donald Trump, que ha cargado contra la Unión Europea por su posición en lo que respecta a la guerra que los norteamericanos e Israel mantienen contra Irán en Oriente Medio.

Así se ha expresado Hegseth: "El mundo, Oriente Medio y nuestros ingratos aliados en Europa deberían decir una cosa al presidente Trump. Gracias, gracias por detener a este estado terrorista que quiere tener al mundo como rehén con misiles mientras trata de fabricar una bomba nuclear".

Todo, en una rueda de prensa en el Pentágono en la que confirmó que van a pedir unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para proseguir con la guerra. "Se necesita dinero para matar a los tipos malos", ha sido la explicación de Hegseth.

"Acudiremos de nuevo al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de tener la financiación adecuada para las operaciones ya ejecutadas y para las que haya que emprender", ha agregado.

En ese sentido, Defensa ya ha recibido una partida de casi 900.000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento es casi un 25% adicional con respecto al montante original.

"Una inversión de esta magnitud tiene el propósito de transmitir el mensaje de que repondremos todo el material que hayamos consumido", ha afirmado Hegseth.

Y ha criticado, cómo no, a Joe Biden: "Agotó el arsenal con paquetes de ayuda a Ucrania. Consideramos que todo eso se habría empleado mejor en beneficio de nuestros intereses".

Hegseth, en cuanto al conflicto, ha asegurado que EEUU ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto como sí hizo al principio, al alegar que corresponde a Trump decidir cuándo y cómo terminan los ataques.

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