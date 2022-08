Paul Pelosi, marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha sido condenado tras declararse culpable de conducir ebrio el pasado mes de mayo, cuando estuvo involucrado en un accidente de tráfico y fue detenido. Ahora, la Patrulla de Carreteras de California ha hecho público un vídeo en el que aparece siguiendo las instrucciones de un agente tras la colisión, sometiéndose a varias pruebas para comprobar si está bajo los efectos del alcohol.

En dicho vídeo, tomado desde el vehículo de la patrulla y del que se hacen eco varios medios estadounidenses, Pelosi aparece teniendo dificultades para hacer una prueba en la que debe caminar en línea recta, sujetándose al vehículo, ante la preocupación del agente de que termine cayéndose al suelo.

El agente asimismo afirma que puede oler el alcohol en su aliento y que le ve "muy inestable". "Entiendo quién es usted, no estoy aquí para hacer nada que atraiga atención negativa hacia usted, si ha sido honesto conmigo no tiene nada de qué preocuparse, en términos de cuánto alcohol ha consumido", dice el agente en un momento dado a Pelosi, que rehusó someterse a una prueba de alcoholemia en el lugar de los hechos.

Al declararse culpable, y según medios locales, el marido de la política demócrata cambiaba su estrategia de defensa, tras haberse declarado inocente el pasado 3 de agosto, para lograr una pena menor. Así, tendrá que cumplir ocho horas de servicios comunitarios y pagar una multa de 5.000 dólares para restituir los daños causados al conductor del vehículo contra el que chocó, así como otros 2.000 dólares al tribunal.

El juez del caso condenó a Pelosi a cinco días de cárcel que no tendrá que cumplir, al descontarse las horas que pasó en el calabozo tras el accidente y por considerar el magistrado que ha tenido buen comportamiento. Tampoco se le ha retirado el permiso de conducir, aunque durante un año tendrá que usar un dispositivo que le obliga a someterse a un alcoholímetro en cuanto enciende el motor de su coche, según 'The New York Times'.

El accidente se produjo el pasado 28 de mayo en Oakville, California, cuando Paul Pelosi se dirigía a su casa del Valle de Napa tras una cena y chocó en una curva contra un todoterreno. Ni Pelosi ni el ocupante del otro vehículo -que la aseguradora tuvo que reemplazar por los desperfectos- sufrieron heridas graves, aunque el segundo necesitó atención médica.