Saavedra, sobre la medida de Trump de bloquear Ormuz: "Una doble extorsión económica no es buena"

¿Qué ha dicho? El experto considera que la decisión "tiene sentido desde el punto de vista militar y de presión en las negociaciones", pero no desde el punto de vista económico ya que, ha advertido, "el precio de la gasolina va a subir mucho en Estados Unidos".

Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', comentó en laSexta Noticias que la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz tiene sentido militar y estratégico para presionar en las negociaciones, ya que Irán tenía ventaja y humillaba a Estados Unidos. Sin embargo, Saavedra advierte que la medida carece de lógica económica, ya que provocará un aumento en el precio de la gasolina en Estados Unidos, afectando el contrato social de mantenerla barata. Además, el analista destaca la importancia de respetar la legalidad internacional, alertando sobre su deterioro cuando países como Israel, Estados Unidos, Rusia e Irán lo ignoran.

Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', ha señalado en laSexta Noticias que la medida de Trump de bloquear Ormuz "desde el punto de vista" del presidente estadounidense "tiene sentido militar y tiene sentido a la hora de presionar en las negociaciones". "Tenemos que tener en cuenta que la sartén por el mango la tenía Irán y le estaba, desde algún punto de vista, humillando", ha expresado Saavedra.

Sin embargo, el analista considera que esta decisión no tiene sentido en lo referente a la economía, ya que, ha advertido, "el precio de la gasolina en Estados Unidos va a subir mucho y el contrato social en Estados Unidos es que la gasolina se mantenga barata". "Vamos a ver cuánto dura pero, en todo caso, una doble extorsión económica, desde luego, no es buena para la economía", ha subrayado.

Además, el experto ha querido dar un "apunte sobre la legalidad internacional" que decían todos los que defienden "que hay que respetar el derecho internacional, que parecía una cosa abstracta". "Cuando lo empieza a romper Israel y cuando lo empieza a romper Estados Unidos o Rusia, también lo rompe Irán y empieza a irse todo por el desagüe", ha aseverado.

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