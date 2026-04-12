Ahora

Análisis en laSexta Noticias

Saavedra, sobre la medida de Trump de bloquear Ormuz: "Una doble extorsión económica no es buena"

¿Qué ha dicho? El experto considera que la decisión "tiene sentido desde el punto de vista militar y de presión en las negociaciones", pero no desde el punto de vista económico ya que, ha advertido, "el precio de la gasolina va a subir mucho en Estados Unidos".

Mario Saavedra
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', ha señalado en laSexta Noticias que la medida de Trump de bloquear Ormuz "desde el punto de vista" del presidente estadounidense "tiene sentido militar y tiene sentido a la hora de presionar en las negociaciones". "Tenemos que tener en cuenta que la sartén por el mango la tenía Irán y le estaba, desde algún punto de vista, humillando", ha expresado Saavedra.

Sin embargo, el analista considera que esta decisión no tiene sentido en lo referente a la economía, ya que, ha advertido, "el precio de la gasolina en Estados Unidos va a subir mucho y el contrato social en Estados Unidos es que la gasolina se mantenga barata". "Vamos a ver cuánto dura pero, en todo caso, una doble extorsión económica, desde luego, no es buena para la economía", ha subrayado.

Además, el experto ha querido dar un "apunte sobre la legalidad internacional" que decían todos los que defienden "que hay que respetar el derecho internacional, que parecía una cosa abstracta". "Cuando lo empieza a romper Israel y cuando lo empieza a romper Estados Unidos o Rusia, también lo rompe Irán y empieza a irse todo por el desagüe", ha aseverado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump ordena bloquear todos los buques que pasen por Ormuz y afirma que Irán no quiere renunciar a sus "ambiciones nucleares"
  2. El conservador Péter Magyar arrasa a Orbán en Hungría: obtiene la supermayoría duplicando en votos al ultraderechista
  3. Dos casos, dos partidos: la sombra judicial se cierne sobre PP y PSOE mientras Sánchez visita China
  4. El 'No a la guerra' tensa al PP, que lo tacha de "eslogan oportunista y electoral"
  5. Detenido tras la muerte de una mujer que cayó de un edificio de Pamplona: había quebrantado una orden de alejamiento
  6. La cara 'b' del éxito viral de las 'Frutinovelas': ellas siempre son las infieles y las que se avergüenzan de su cuerpo