Rusia resta importancia a la amenaza de sanciones de Trump y dice que seguirá atacando Ucrania

Donald Trump ha endurecido en los últimos días su postura frente a la Rusia de Vladímir Putin a raíz de los ataques masivos contra Kyiv, perpetrados en plenas negociaciones para acercar la paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha exhortado directamente a Putin a cesar los ataques y le ha amenazado con nuevas sanciones, amenazas a las que sin embargo Moscú resta importancia.

Preguntado al respecto en una entrevista en 'CBS News' este domingo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha señalado que "escuchamos muchas cosas viniendo del presidente Trump" y que el mandatario republicano "tiene sus propias propuestas y tiene su propio estilo para mencionar esas propuestas en sus intervenciones públicas". "Nos concentramos en las verdaderas negociaciones que el presidente Trump apoya y ha instruido a su equipo a continuar con estas negociaciones", ha agregado.

El sábado, tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante el funeral del papa Francisco en la basílica de San Pedro en el Vaticano, Trump publicó un mensaje en su red social Truth en el que insistía en que no había razón para que Putin bombardeara zonas civiles en los últimos días. "Me hace pensar que quizá no quiere parar la guerra, solo me está vacilando, y hay que lidiar con él de otra forma, ¿a través de la banca o sanciones secundarias?", deslizaba.

Ataques que no cesan

Precisamente, Trump reaccionó al ataque de hace unos días contra la capital ucraniana instando directamente al presidente ruso a cesar los ataques: "Vladímir, ¡para!", aseveró, manifestando que el ataque "no era necesario" y "llega en muy mal momento".

Al respecto, y pese a la evidencia, Lavrov ha mantenido durante esa entrevista en 'CBS News' que Rusia solo ataca "objetivos militares o zonas civiles utilizadas por los militares". El jefe de la diplomacia rusa, además, ha dejado claro que no tienen intención de parar: "Seguiremos atacando las zonas utilizadas por los militares de Ucrania, por algunos mercenarios de países extranjeros y por instructores que los europeos enviaron oficialmente para ayudar a atacar los sitios civiles rusos", ha dicho.

Lavrov, no obstante, ha asegurado que Rusia está lista para un alto el fuego, si bien hay "elementos que deben afinarse", aunque no ha dado detalles. "Somos personas muy educadas y, a diferencia de otros, nunca discutimos en público lo que se discute en las negociaciones. De lo contrario, las negociaciones no son serias", ha señalado, criticando que Zelenski "está dispuesto a hablar con cualquiera a través de los medios de comunicación".

En las últimas horas, Trump ha reiterado sus críticas a los bombardeos rusos y ha insistido en que está "muy decepcionado" con la postura del Kremlin, a la vez que ha manifestado que cree que Zelenski estaría dispuesto a ceder a Putin la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014. A su vez, su secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido de que Washington podría abandonar sus esfuerzos de mediación.

Rubio indicó también que EEUU ha postergado la imposición de sanciones a Rusia para permitir el funcionamiento de la diplomacia, pero advirtió de que Trump tiene opciones para lidiar con cualquier parte que se resista a un acuerdo de paz. "Si no sucede, si no se concreta, entonces tenemos opciones para quienes consideramos responsables de no querer la paz", declaró. "Pero preferimos no llegar a esa etapa todavía, porque creemos que cierra la puerta a la diplomacia", apostillaba.