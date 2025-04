Trump endurece su postura contra Putin y amenaza con nuevas sanciones a Rusia: "No veo que quiera acabar con la guerra"

Aumenta la tensión entre Washington y Moscú. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Vladímir Putin le está "dando largas" respecto a la posibilidad de acordar un alto el fuego.

Tras acudir al funeral del papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, el líder republicano ha condenado los últimos ataques rusos en territorio ucraniano, que han dejado un muerto y tres heridos en Dnipropetrovsk.

Además, ha abierto la puesta a aplicar sanciones adicionales a Rusia ante la actitud del Kremlin después de que el propio Trump le pidiese el pasado jueves a Putin que dejara de atacar ucrania tras un bombardeo que dejó una docena de muertos en Kiyv.

"Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias", ha dicho Trump en a través de su red socia Truth Social. "Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", ha concluido el mandatario estadounidense.