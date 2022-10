La entrada de Ucrania en la OTAN provocaría la Tercera Guerra Mundial. Es la advertencia que ha lanzado este jueves el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, al comentar la reciente solicitud de Kiev para ingresar en la Alianza, tras la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas.

En declaraciones a la agencia 'TASS', el político ruso ha defendido que "se trata más bien de un paso propagandístico" porque "Kiev comprende perfectamente que este paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial".

En este sentido, Venedíktov ha insistido en que la intención era "crear ruido en el espacio informativo y llamar una vez más la atención" y ha cuestionado que tal ingreso llegue a producirse. "Aunque, teniendo en cuenta hasta qué punto están enajenados de la realidad muchos representantes del régimen de Kiev, no me sorprendería que alguien de ellos realmente contase con que su país ingrese en la OTAN", ha agregado no obstante.

Así, y aunque ha afirmado que "las acciones que llevan a cabo los países de Occidente muestran que son participantes directos del conflicto", ha advertido de que "la admisión de Ucrania en la OTAN otorgaría a esta participación de modo automático una nueva cualidad", puesto que "implicaría el artículo quinto" sobre defensa colectiva, que llevaría a los aliados a intervenir. "Y sabemos cuáles serían las consecuencias para la humanidad", ha apostillado.

El subsecretario del Consejo de Seguridad ruso ha añadido que los miembros de la OTAN "comprenden que este paso sería suicida", por lo que, ha añadido, salvo los países bálticos, ninguna potencia ha apoyado la propuesta y solo se han escuchado excusas para no admitir a Ucrania en la Alianza.

Venedíktov ha hecho estas declaraciones después de que, tras la anexión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia tras la celebración de una serie de pseudo-referéndums, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmara una solicitud para acceder a la OTAN "de forma acelerada".

Estados Unidos respondió afirmando que las puertas de la Alianza "siguen abiertas" para Ucrania, pero recordó a Kiev que hay un proceso que seguir y evitó aclarar si apoyaría un procedimiento de urgencia para su incorporación al bloque, como el de Suecia y Finlandia.

Por su parte, el Kremlin afirmó que seguía "con atención" esta solicitud, y señaló que la aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN fue una de las razones de la llamada "operación militar especial" contra el país vecino, como Moscú denomina a la invasión.