El presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado su confianza en que la situación en los territorios ucranianos anexionados por Rusia "se estabilice" tras la contraofensiva ucraniana en el este y sur. "Partimos de que la situación en los territorios incorporados a Rusia se estabilizará", afirmó durante un encuentro telemático con maestros rusos. Según el mandatario, cuando eso suceda Rusia podrá "desarrollar tranquilamente estos territorios": "Les ayudaremos a fortalecer la totalidad del país".

Putin se dirigió a uno de los maestros presentes, procedente de la ciudad de Makéevka, en la región de Donetsk, para mostrarse agradecido a la población de esta provincia "que durante largos años sufrieron privaciones y aspiraron con todo su corazón a reunificarse con Rusia".

El jefe de Estado ruso volvió a defender los resultados de los referendos de anexión celebrados en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas de Jersón y Zaporiyia, al señalar que le sorprendieron hasta a él mismo. Los resultados "no solo me alegraron, sino que incluso me sorprendieron", aseguró.

El presidente ruso señaló que la gente en estas regiones "vivían y continúan viviendo en condiciones muy difíciles, y tuvimos este resultado". "Les aseguro que, y los observadores se convencieron de eso, no hubo deseo alguno de cambiar algo, mejorar algo, añadir algo (para falsificar los resultados). Lo decidimos todos, yo lo decidí así, que todo sería como quisiera la gente", dijo.

Según Putin, "el resultado fue, claro está, más que convincente, y es totalmente transparente y no está sujeto a duda alguna. Se trata del resultado objetivo del estado de ánimo de la gente".

Los pseudorreferendos concluyeron con un apoyo a la anexión a Rusia de entre el 87,05 y el 99,23 % de los votantes, según las autoridades prorrusas, un resultado que no reconoce Ucrania ni el grueso de la comunidad internacional.