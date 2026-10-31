Los residentes de la ocupada Oleskhi cruzan a Ucrania durante una tregua: "La ciudad está plagada de minas; algunos distritos ya no existen"

¿Por qué es importante? La ciudad, bajo control ruso, se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión de Rusia en Ucrania. Miles de personas sobreviven allí prácticamente sin comida, electricidad, ni medicinas.

El comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha anunciado el exitoso cruce de la frontera por los habitantes de Oleshki tras una operación humanitaria mediada por Estados Unidos. Esta operación incluyó negociaciones para un alto el fuego, envío de ayuda y evacuación de civiles atrapados. Lubinets agradeció la colaboración de Yana Lantratova y Melania Trump por su implicación. El alto el fuego, vigente hasta el domingo, permitió evacuar a personas de diversas edades, junto con sus mascotas. Oleshki, bajo control ruso, simboliza la devastación causada por la invasión rusa, con miles de personas sufriendo escasez de víveres y servicios básicos. La operación ha permitido emotivos reencuentros familiares, como el de Daria y su padre, y ha dejado testimonios de las duras condiciones vividas.

El comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha anunciado este sábado que los habitantes de Oleshki han cruzado la frontera tras completarse sin contratiempos una operación humanitaria mediada por Estados Unidos que ha incluido la negociación de un alto el fuego, el envío de ayuda y la evacuación de civiles atrapados en esta localidad.

"Ha llegado el momento que todos habíamos estado esperando: los residentes de Oleshki han cruzado la frontera. ¡La misión humanitaria se ha completado con éxito!", ha comunicado Lubinets, quien ha destacado la colaboración de su homóloga, Yana Lantratova, y la coordinación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, a quien ha agradecido su implicación personal.

La operación ha requerido un largo proceso de negociaciones hasta conseguir un acuerdo de alto el fuego que permanecerá vigente hasta las 22:59 horas (hora local) de este domingo y que se ha convertido, en palabras de Lubinets, en "el más largo contemplado por ambas partes desde 2022". Entre la personas evacuadas figuran una mujer de 94 años, la de mayor edad, y un bebé de poco más de un año, el más joven de los evacuados. El traslado ha incluido asimismo a los animales de compañía de los residentes.

"Lo que les espera ahora es la oportunidad de recuperarse y, por fin, respirar aliviados después de vivir con el temor constante por sus vidas", ha señalado Lubinets, quien espera que la experiencia vivida en Oleshki pueda servir de referencia para establecer un nuevo mecanismo de respuesta ante emergencias humanitarias complejas.

Oleshki, símbolo de la devastación y la hambruna

Oleshki, bajo control ruso, se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, a la ciudad no llegaban suministros de emergencia desde el 26 de mayo y el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, había avisado de que los rusos mantenían "como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".

Emotivo reencuentro con familiares

Desbordada por la emoción, Daria por fin ha podido volver a abrazar a su padre, Mijail, quien es una de las más de 700 personas que han cruzado a Ucrania. Asimismo, envueltos en banderas ucranianas, Larysa y su marido también vuelven a estar juntos en Ucrania. "No queríamos irnos porque esperábamos que la situación cambiara, que llegara la paz y que todo terminara", expresa.

"Perdí 20 kilos en un año", cuenta otro de los evacuados, mientras que una mujer señala que han vivido situaciones "aterradoras". "Mi marido y yo fuimos víctimas de un ataque con dron", recuerda. Asimismo, otra de las evacuadas lamenta que Oleskhi "está plagada de minas" y que "algunos distritos ya ni existen".

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